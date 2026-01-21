Jude Bellingham celebró su gol 'empinando el codo'

Jude Bellingham ha respondido en el Santiago Bernabéu a los rumores y comentarios que le sitúan ligado al ocio nocturno y al consumo de alcohol. Lo hizo con una celebración llamativa tras marcar un gol en el minuto 80, en un partido en el que el Real Madrid buscaba reconciliarse con su público.

En las últimas semanas, el futbolista inglés ha sido uno de los más señalados por parte del madridismo como responsable del mal momento de forma del equipo. Según ese descontento, parte de las críticas se han apoyado en rumores sobre su “disfrute de la vida nocturna” en la capital española, una idea que ha terminado convirtiéndole en objetivo recurrente de comentarios en redes sociales.

El rendimiento del ‘5’ inglés se ha mantenido “muy lejos del esperado” desde hace tiempo, según el propio contexto en el que se enmarca la polémica. A ese escenario se han sumado, además, menciones a una presunta peor relación con Xabi Alonso, elementos que han alimentado el malestar y han situado a Bellingham en el centro de memes y burlas.

La celebración ‘empinando el codo’ en el Bernabéu

El gesto elegido por Bellingham no dejó margen a interpretaciones. Tras su gol en el minuto 80, festejó la acción simulando que bebía “en repetidas ocasiones”, una manera directa de devolver el foco a los rumores que circulaban sobre él. En un encuentro planteado como una oportunidad para “hacer las paces” con la afición, el centrocampista encontró también un momento para contestar a las críticas con ironía.

La escena se leyó en clave de respuesta a la narrativa que se había instalado en torno a su figura. En redes sociales, muchos usuarios habían bromeado con un consumo “exagerado y desmedido” de alcohol, y el futbolista eligió precisamente ese código para replicar desde el césped, delante de su público y en un estadio con máxima exposición mediática.

El origen del malestar y el papel de las redes

El descontento señalado en el entorno del madridismo se ha apoyado, según el relato, en varios ingredientes que han ido sumándose con el paso de las semanas que ha convertido al jugador en un foco constante de conversación digital, donde el humor y la crítica se han mezclado hasta fijar un marco del que, al menos en este episodio, Bellingham quiso apropiarse.

La explicación de Bellingham en TNT tras el partido

Después del encuentro, el centrocampista habló con TNT para aclarar el sentido del festejo. En sus palabras, vinculó la celebración a la reacción ante lo que se dice de él y al modo de gestionar ese ruido: "¿Mi celebración? Mucha gente dice muchas cosas. Puedes llorar o disfrutarlo. Les devolví la broma a los fans. Yo sé la verdad".

Con esa declaración, el futbolista remató su respuesta: primero con el gesto sobre el césped y, después, con una explicación pública en la que dejó claro que interpretó la situación como una broma devuelta a la afición.