Lauren Holmey y Vanessa Knecht hacen historia en el Santander Golf Tour Sevilla

Lauren Holmey y Vanessa Knecht firmaron una nueva página dorada en la historia del Santander Golf Tour al proclamarse campeonas del Campeonato de Dobles en Club Zaudín Golf, novena prueba de la temporada. El dúo neerlandés–suizo se impuso con una tarjeta final de trece bajo par en el recorrido sevillano, tras una intensa jornada final disputada en formato greensome. Con este triunfo, Holmey se convierte en la primera jugadora en la historia del circuito en conquistar cuatro títulos en una misma temporada, después de sus victorias en Empordà Golf, Club de Campo Laukariz y Real Club de Golf de La Coruña. Todo ello, además, habiendo participado únicamente en cinco torneos este año.

La pareja partía en el partido estelar junto a Lucie André y Lina Belmati, ambas con -8 al total tras la primera jornada, y dejó claras sus intenciones desde el primer hoyo. Holmey y Knecht iniciaron su recorrido con tres birdies consecutivos del 1 al 3 para tomar rápidamente el mando del torneo. Después de tres pares del 4 al 6, sumaron su cuarto birdie en el par 4 del 7 y se colocaban líderes destacadas con -12 al total. Su compenetración, apoyada en la potencia desde el tee de la suiza y la precisión de la neerlandesa, fue la clave para dominar la jornada. El único equipo que lograba mantenerles el pulso inicialmente era el formado por Amaia Latorre y Marina Escobar, que al paso por el hoyo 8 se situaban a solo dos golpes.

En la segunda vuelta, Holmey y Knecht firmaron su primer bogey de la semana en el hoyo 10, pero respondieron inmediatamente con un birdie en el par 5 del 12, rozando incluso el eagle tras fallar un putt de apenas tres metros. Sin embargo, un nuevo bogey en el 14 apretaba la clasificación, con las parejas Latorre–Escobar y Herráez–Villanueva acercándose peligrosamente. El momento decisivo llegó en el par 3 del 16, donde Knecht embocó un espectacular putt de siete metros para birdie que terminó resultando determinante para sellar la victoria con -13 al total.

Al término de la jornada, ambas se mostraron exultantes: "Estamos súper contentas de haber conseguido esta victoria. Nunca habíamos competido juntas como pareja, así que acabar así es una maravilla. Ha habido mucha tensión, especialmente en los últimos hoyos, porque sabíamos que había muchas parejas apretando, pero ese birdie en el 16 ha sido decisivo", comentaban. Holmey, por su parte, destacó el papel de la estrategia: "Nos hemos beneficiado mucho de la pegada de Vanessa. La clave ha sido confiar la una en la otra y mantener la calma hasta el final". En cuanto a su temporada histórica, indicó: "No sabía que era la primera en conseguir cuatro victorias, pero sin duda es un honor establecer esta marca. Me encanta este circuito y volveré a competir aquí siempre que tenga la oportunidad".

Amaia Latorre y Marina Escobar también ofrecieron un gran espectáculo en la jornada final. Con un birdie inicial en el 1 y tres más en los hoyos 3, 4 y 6, el dúo alavés–almeriense presionó desde el inicio a las líderes. Cerraron los primeros nueve hoyos con -5 al día, y tras un nuevo birdie en el 12, se colocaron con -12 al total, a un solo golpe del liderato. Un bogey en el 14 frenó ligeramente su ritmo, y a pesar de varias oportunidades de birdie en los hoyos finales, terminaron firmando cuatro pares consecutivos para acabar con once bajo par, empatadas en la segunda posición.

Mismo resultado para la pareja María Herráez y María Villanueva, que protagonizó una gran remontada tras un comienzo con bogey en el 1. Con birdies en el 5, 8, 13, 15 y 16, el dúo se metió de lleno en la lucha por el título, aunque finalmente dos pares en los hoyos finales les dejaron también con -11 al total, compartiendo el segundo puesto.

Así concluye el Santander Golf Tour Sevilla, antes de poner rumbo al gran colofón de la temporada. La décima y última cita del circuito será el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino, que se disputará del 19 al 21 de noviembre en el recorrido Heathland de La Hacienda Links Golf Resort, y donde se pondrá el broche de oro a una temporada histórica.