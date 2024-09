Un libro recoge la huella romántica de seis décadas de baloncesto en Coria del Río

Si Adolfo Cantalejo es el origen, Vicente Rodríguez es la huella. Si Adolfo es la leyenda, Vicente es el mito discreto. El libro es una suerte de Cinema Paradiso con 130 imágenes del fascinante mundo del deporte de la canasta en Coria del Río. No eran los mejores, pero sí los más competitivos, no eran los más altos, pero sí los que más casta ofrecían. Fiel a su personalidad, Vicente dirigió con sabia eficacia un grupo de jugadores que marcó una época dorada del baloncesto coriano. Unido a una apasionada afición, el Piscinas Coria de finales de los 70 era un equipo temido y respetado. Cada página del libro es un recuerdo contagiado de otro. Una hilera tras otra de palabras que van navegando por el río de la nostalgia. 358 páginas que hacen que yo imagine que, al girar una esquina del tiempo, está la primavera de aquellos años, juvenil e impaciente, fabricando los soles que aguardan por venir, buscando descifrar secretos territorios que una vez habité. Cada nombre, cada apellido es como un viejo perfume que, pasados los años, aspiramos de nuevo y nos devuelve rostros y abrazos, inexplicablemente ocultos bajo el hilo invisible del tiempo. Con total agradecimiento al ex jugador, ex entrenador y siempre profesor Vicente, y a todos los que han participado en este magnífico libro. / Antonio Toro