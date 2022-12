Luis Enrique romperá su silencio en el twitch de Iba Llanos tras su salida de la selección española

Luis Enrique charlará con Iba Llanos en el twicth de éste desde las 21:00 de este lunes. Será la primera comparecencia pública del ex seleccionador nacional después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciara que no renovaría al frente de la selección y que Luis de la Fuente, seleccionador sub 21, sería su sustituto.

España cayó eliminada el pasado martes en los octavos de final del Mundial de Qatar en los penaltis ante Marruecos tras empatar sin goles. La selección comenzó la cita con una goleada histórica a Costa Rica (7-0), luego empató con Alemania (1-1) y perdió con Japón (1-2). La selección marroquí se confirmó ayer como revelación del Mundial tras eliminar a Portugal (1-0) y convertirse en la primera selección africana en alcanzar esta fase en un Mundial.