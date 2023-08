El mensaje de Olga Carmona a su padre tras conocer su muerte después de ganar el Mundial: "Sin saberlo ya tenía mi Estrella"

La jugadora sevillana Olga Carmona fue una de las 23 protagonistas de la jornada de ayer, cuando la selección española de fútbol femenino logró la victoria ante Inglaterra, alzándose con el trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se celebró en Australia y Nueva Zelanda.

Un mensaje para su padre

Unas horas más tarde de que la selección consiguiera su primera estrella, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer que el mismo día de la final el padre de la jugadora sevillana había fallecido, algo que supo después de que terminara el encuentro. En la publicación le dieron el pésame tanto ella como a su familia, al que se sumaron miles de hinchas de la selección, el Real Madrid (equipo con el que juega) y del fútbol en general.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

La misma Olga Carmona usó sus redes algo más tarde para mandar un mensaje a su padre, en el que dice lo siguiente: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".

El mensaje, publicado en Twitter/X, está acompañado de una foto suya besando la medalla que recibió como campeona del mundo.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Olga Carmona tuvo por segundo partido consecutivo en el Mundial Femenino la llave de la victoria para España. El gol que deshizo el empate de la semifinal contra Suecia fue suyo (después de que Salma Paralluelo lograra abrir el marcador y que Blomqvist empatara en el 88 para el equipo sueco). En la final su gol, el único que se vio en Sídney durante el encuentro contra Inglaterra, permitió que las españolas levantaran la Copa del Mundo bajo el cielo australiano.

En su gol, Carmona se alzó la camiseta dejando ver el nombre de "Merche" en honor de la madre de una de sus mejores amigas, quien también falleció recientemente. También en Twitter/X la jugadora del Real Madrid le dedicó la victoria, citando la imagen y sus declaraciones de un medio deportivo y añadiendo: "Por y para ti. Nuestra estrella".

Por y para ti. Nuestra 🌟 https://t.co/LZjsfojvv6 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Olga Carmona fue también elegida como la mejor jugadora de la final, siendo MVP del partido.