El brenero David Muñoz, tercero en los primeros entrenamientos en Malasia

El italiano Dennis Foggia (Honda) no mejoró su mejor tiempo de la primera tanda libre, aunque tampoco le hizo falta pues acabó siendo el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres de Moto3 para el Gran Premio de Malasia que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, en donde el ya campeón del mundo Izan Guevara (GasGas) fue octavo.

Foggia marcó por la mañana un registro de 2:12.226 que nadie pudo rebajar a lo largo de la jornada, por delante del japonés Ayumi Sasaki (Husqvarna) y los españoles David Muñoz (KTM) y Jaume Masiá (KTM).

El joven brenero David Muñoz (KTM), que por la mañana no consiguió "meterse" en la segunda clasificación directa, fue de los primeros en lograrlo en la segunda tanda de pruebas al rebajar su mejor marca personal en unas cuatro décimas de segundo para situarse duodécimo, en tanto que en otro punto de la pista, en la curva nueve, otro español, Daniel Holgado, se iba por los suelos aunque pudiendo recuperar su moto y continuar sobre el asfalto, al menos para regresar hasta su taller y reparar.

Por delante de Muñoz y en esos primeros minutos sólo el italiano Stefano Nepa (KTM) mejoró su registro para pasar de la decimotercera a la séptima posición provisional, pero todavía había más de veinte minutos de entrenamiento libre por delante y el siguiente piloto en "saltar a la palestra" fue otro italiano, Andrea Migno (Honda) que ascendió hasta la sexta posición desde la duodécima matinal.

Una vez más y como sucede habitualmente a lo largo de la temporada, se pudo ver al ya campeón del mundo, el español Izan Guevara (GasGas), rodando en solitario en todo momento, buscando la mejor trazada.

Pero, una vez más, fue al entrar en los seis minutos finales cuando comenzó la guerra de estrategias en todos los equipos para buscar las mejores referencias de sus rivales y así mejorar sus registros en un circuito en el que las dos largas rectas con las que cuenta el circuito hacen determinantes los rebufos.

Al final, casi todos buscaron las "ruedas" de los pilotos de KTM, el turco Deniz Öncü o el español Jaume Masiá, además de las de los de GasGas, el campeón del mundo Izan Guevara, que sufrió una caída sin consecuencias casi al final de la sesión, y su compañero Sergio García Dols.

En esos minutos se volvió a erigir en protagonista David Muñoz, que ascendió hasta la tercera posición, como también Iván Ortolá (KTM) que, de estar fuera de la segunda clasificación directa, pasó a la sexta plaza, justo por delante de Nepa y también el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) mejoró su tiempo, pero su compañero de equipo, el italiano Dennis Foggia, que siguió su rebufo, no pudo arañar ninguna milésima a su "crono", aunque tampoco le hizo falta pues mantuvo la primera posición.

Con Foggia líder a pesar de no rebajar su tiempo, Ayumu Sasaki logró la segunda plaza, con Muñoz y Masiá tras ellos. El campeón del mundo, Izan Guevara, no pudo mejorar su tiempo pero acabó octavo y, por tanto, dentro de la segunda clasificación directa, como también su compañero Sergio García Dols, en su caso "in extremis", con el decimocuarto registro de la categoría.

Además, lograron su objetivo pilotos como Riccardo Rossi (Honda), al que se vio muy enfadado por una caída que sufrió, el brasileño Diogo Moreira (KTM) o el español Daniel Holgado (KTM).

Se quedó fuera por muy poco, decimoquinto, Xavier Artigas (CFMoto), como también Adrián Fernández (KTM), Deniz Öncü, el británico John McPhee (Husqvarna), Carlos Tatay (CFMoto), y Ana Carrasco (KTM), que cerró la clasificación de tiempos.