Muere a los 86 años el legendario Tommy Heinsohn, de los Celtics

El legendario jugador y entrenador de los Celtics Tommy Heinsohn falleció este martes a los 86 años, informó el equipo de Boston. Heinsohn, miembro del Salón de la Fama, ganó 10 títulos de la NBA en sus 20 temporadas como jugador y entrenador de los Celtics.

"Esta es una pérdida devastadora", dijeron los dueños del equipo en un comunicado. "Tommy era el Celtic genuino. Durante los últimos 18 años, nuestro grupo de propietarios ha confiado enormemente en los consejos y las ideas de Tommy y se ha deleitado con sus cientos de historias sobre Red Auerbach, Bill Russell y cómo los Celtics se convirtieron en una dinastía. Será recordado para siempre", añadieron.

Heinshn pasó toda su carrera profesional en los Celtics, con los que ganó ocho títulos de liga, incluidos siete consecutivos de 1959 a 1965, y fue el máximo anotador del equipo cuatro temporadas. Fue, además, seis veces 'All-Star' y Novato del Año en 1957.

Cuando decidió su retirada, en 1965, Heinsohn había conseguido 12.194 puntos y 5.749 rebotes.

Tras un descanso de tres años desde que se retiró, Heinsohn entrenó a los Celtics de 1969 a 1978 y llevó al equipo a ganar los títulos en 1974 y 1976. Fue designado entrenador del año de la NBA en 1973, cuando el equipo logró un récord de 68 victorias.

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy’s spirit will remain alive.Full Statement from the Celtics: https://t.co/T5tQbCpfs2 pic.twitter.com/WCcRe3C7aU