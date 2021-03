El vital triunfo ante el Joventut coloca al Coosur Betis en una buena posición en la parrilla de salida de la recta final de la ACB, cuando restan 10 encuentros para la conclusión de la Liga Endesa, la mitad de ellos ante rivales directos por la permanencia: Gipuzkoa, UCAM Murcia, Estudiantes, Obradoiro y Fuenlabrada.

Antes, el equipo de Joan Plaza se las verá este sábado (20:45) ante el Lenovo Tenerife, que el miércoles debe afrontar un partido del Top 16 de la FIBA Champions con el reto de sellar su clasificación para la Final Eight ante el VEF Riga (e incluso ser primero de grupo). El equipo isleño viajó ayer a Madrid, para desde allí volar a Fráncfort, desde donde hoy tomarán otro vuelo a Riga. De vuelta, el jueves harán el mismo recorrido a la inversa, pero desde la capital de España tomará un AVE a Sevilla, el viernes, por lo que no pasará por Tenerife.

Un viaje largo con partido de por medio que el Betis quiere aprovechar como lo hizo ante un Joventut que acusó las bajas producidas en una semana intensa con el doble enfrentamiento ante la Virtus Bolonia. Pero no sólo ganó por ello el equipo verdiblanco, que abrió brecha en el primer cuarto desde la defensa y contuvo al mejor Pau Ribas con los puntos de Feldeine y de Ndoye y Kay por dentro.

Feldeine es el sexto anotador de la Liga; Kay, el quinto en rebotes; y Ndoye el segundo que más personales recibe

El internacional dominicano fue uno de los más destacados en el Olímpico. Aportó 25 puntos (es el sexto anotador del campeonato con una media de 15,3 puntos), la novena vez en el curso que llega a la veintena de puntos. Llevaba en el tercer cuarto una carta de tiro inmaculada con 5/5 en tiros de dos puntos y 5/5 en triples. Plaza lo sentó y cuando volvió a salir falló una fácil bandeja y a partir de entonces no anotó más, fallando cuatro lanzamientos. Pero el técnico destacó en la rueda de prensa tras el envite su trabajo más allá de los puntos. "No sólo repartiendo juego, sino defensivamente estuvo bien ordenando a sus compañeros. Lo mejor que tiene no es el tiro, no es el pase –repartió cinco asistencias–..., sino su alto nivel de conocimiento, que es capaz de controlar al grupo cuando se nos va el norte. Él ha de disfrutar siendo el líder que necesita el equipo", dijo Plaza.

Por dentro, la dupla Kay-Ndoye volvió a funcionar: 23 puntos y nueve rebotes entre ambos. El australiano es pieza clave para el técnico catalán, por su inteligencia en la pista y su capacidad reboteadora, siendo el quinto de la competición en esta faceta (6,3 por partido) y el cuarto que más rechaces ofensivos (2,5) captura en la liga. Sigue acumulando muchos minutos en pista, ya que Tisma no es un recambio de garantías y Pablo Almazán rinde mejor en su posición, alero, que como ala-pívot de emergencia. La vuelta de Spires está más cerca y con el sueco Plaza podrá dar más descanso al aussie, que es el cuarto jugador que más tiempo está en pista de toda la ACB: 745 (28,6 de media).

El tercer pilar de este Betis es Ndoye, que volvió a firmar un encuentro muy completo en defensa y en ataque. El senegalés sigue creciendo en una Liga Endesa en la que todavía está pagando el ser novato en forma de faltas, las que le pitan en ataque y las que no se cobra a favor, pese a ser el segundo jugador que más personales recibe, sólo por detrás de Trimble (6 de promedio). El bético, con 5,5 faltas recibidas por encuentro, está por delante de Shermadini (5,4) y Albicy (4,7).