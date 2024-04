Los polémicos penaltis del derbi Betis-Sevilla: de la mano de Lukebakio a la rectificación del VAR en la jugada de Badé con Isco

No hay derbi sin polémica. El duelo entre Real Betis y Sevilla está siendo, como se esperaba, muy intenso. Los nervionenses han comenzado por debajo del marcador, tras un gol de penalti de Isco, el cual Nyland estuvo muy cerca de atajar: llegó a tocar el balón con sus guantes.

Sin embargo, todo no ha quedado ahí. Sánchez Martínez señaló ese penalti por una mano de Dodi Lukebakio. El belga se dio la vuelta ante un centro de Pablo Fornals, llegando a impactar la parte inferior de su brazo con el balón. El VAR chequeó la jugada y confirmó la decisión del colegiado murciano: pena máxima.

🤔 ¿Te parece penalti de Lukebakio?💥 Sánchez Martínez señaló la pena máxima e @isco_alarcon adelantó al @RealBetis#⃣ #NoEsUnPartidoCualquiera pic.twitter.com/EgHzRJh6jv — GOL PLAY (@Gol) April 28, 2024

Isco convirtió el penalti... pero la polémica comenzó. Xavier Estrada Fernández, exárbitro de Primera División, aseguró en su cuenta oficial de X que no había penalti. Además del catalán, Eduardo Iturralde González también explicó que no es una acción sancionable: "Para mí no es, le pega en la muñeca, por lo que no se hace grande. No es punible", reconoció en el Carrusel Deportivo de La SER.

⚠️ @itu_edu analiza el penalti de Lukebakio a Isco en #ElGranDerbi ❌ "Para mí NO ES PENALTI"👉🏽 "Le pega en la muñeca, no se hace grande, no es punible" pic.twitter.com/7KeIRZn0HR — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 28, 2024

Más allá de la polémica, la decisión de Sánchez Martínez fue ratificada por el VAR y el gol de Isco Alarcón, a los 38 minutos de partido, subió al marcador. Cabe destacar que el Sevilla se quedó sin uno de sus dos delanteros titulares, Isaac Romero, tras una lesión muscular al cuarto de hora de partido. El lebrijano se quedó en el banquillo con hielo en la parte trasera del muslo.

El VAR anuló otro penalti

La polémica, además, duró hasta la segunda mitad. El derbi continuó desarrollándose con cierta normalidad... hasta que una jugada entre Isco y Loïc Badé acabó con, de nuevo, uno de los dos equipos. El francés se complicó demasiado con el balón y el malagueño le presionó hasta la línea de fondo... hasta que la mano del defensor acabó, parece, impactando en el cuerpo del bético.

Sánchez Martínez señaló penalti, pero el VAR entró y llamó al colegiado murciano al monitor. Tras verlo, rectificó y acabó anulando la pena máxima. El enfado en el banquillo verdiblanco fue considerable.