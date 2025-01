Los posibles rivales de los españoles en la Champions: desafíos y oportunidades

El cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League en la jornada unificada determinó las posiciones finales de los 36 equipos participantes en esta primera edición bajo el nuevo formato. Atlético de Madrid y FC Barcelona lograron mantenerse en el Top-8 y avanzar directamente a los octavos de final, a diferencia del Real Madrid, que debe disputar una eliminatoria adicional en el playoff. Sin embargo, a pesar de los diferentes resultados en la fase de grupos, los dos equipos de la capital española podrían enfrentar cruces mucho más complicados que los blaugranas.

El FC Barcelona, el conjunto español con mejor rendimiento en la competición, no pudo superar al Atalanta y aprovechar el tropiezo del Liverpool para hacerse con el liderato de su grupo. No obstante, su segundo puesto les asegura evitar al equipo red en el cuadro y esperarán en octavos a rivales como Brest, Monaco, Benfica o PSG. Por su parte, el Atlético de Madrid goleó según lo previsto para afianzarse en el Top-8, y su quinta posición les permite saltarse una eliminatoria antes de recibir a su próximo oponente. Sin embargo, lo que les aguarda no es nada sencillo: Celtic, Manchester City, Bayern Munich, o incluso el Real Madrid.

Finalmente, el Real Madrid, el único equipo español situado en la zona de playoff —el Girona llegó eliminado a la última jornada—, consiguió una victoria en Brest pero estuvo lejos de meterse en el Top-8. El milagro de la carambola no se produjo y la condena es un posible enfrentamiento ante Celtic o Manchester City.

¿Cuándo se conocerán los próximos rivales?

Antes de que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid entren en el sorteo donde conocerán a sus próximos adversarios, deberán esperar a que se resuelvan los enfrentamientos del playoff, cuyo sorteo se celebrará este viernes 31 de enero. Una vez disputadas esas eliminatorias, se llevará a cabo un segundo sorteo el 21 de febrero en el que ya participarán los equipos clasificados directamente para octavos de final.

El nuevo formato de la UEFA Champions League

La temporada 2022-2023 marcó el inicio de un nuevo formato para la máxima competición europea de clubes. En esta primera edición bajo el renovado sistema, un total de 36 equipos compiten en una única fase de grupos, enfrentándose todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una eliminatoria de playoff para determinar a los otros ocho participantes en la fase final.

Este cambio busca aumentar el número de partidos y generar mayores ingresos para los clubes, al tiempo que pretende hacer la competición más atractiva y emocionante para los aficionados. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, que argumentan que el nuevo formato podría favorecer a los equipos más poderosos y reducir la competitividad.

La actuación de los equipos españoles en la fase de grupos

Los representantes españoles tuvieron suertes dispares en esta primera fase de la Champions League 2022-2023. El FC Barcelona fue el que mostró un mejor nivel, finalizando en la segunda posición de su grupo con 5 victorias, 2 empates y una derrota. Los blaugranas destacaron por su solidez defensiva y su eficacia ofensiva.

El Atlético de Madrid, por su parte, logró clasificarse en la quinta plaza tras una trayectoria irregular. Los rojiblancos alternaron buenas actuaciones con tropiezos inesperados, pero finalmente consiguieron su objetivo gracias a una goleada en la última jornada.

En cuanto al Real Madrid, los merengues tuvieron un rendimiento por debajo de lo esperado y quedaron relegados al noveno puesto, viéndose obligados a disputar el playoff. El equipo mostró cierta falta de cohesión y sufrió derrotas sorprendentes. No obstante, su experiencia en eliminatorias europeas les convierte en un rival temible para cualquiera.

El Girona, en su primera participación europea sólo cosechó una victoria y siete derrotas que lo condenaron a la eliminación incluso antes de disputarse la última y definitiva jornada.