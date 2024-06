Las principales ligas de fútbol del mundo se reúnen en el Pro Summit en Ecuador para dibujar la hoja de ruta del futuro de las competiciones nacionales

LaLiga participó esta semana en Guayaquil (Ecuador) en el Pro Summit, un congreso de la industria del fútbol organizado por la Liga Pro ecuatoriana, junto a otros campeonatos nacionales de fútbol como LigaPro (Ecuador), Premier League, MLS, Liga Panama, Liga Nicaragua, Liga Egipcia, J League (Japón), Fortuna League (República Checa) o World Leagues Association, entre otros.

En el encuentro los organismos reflexionaron sobre el éxito de sus modelos, los retos que tienen por delante en el fútbol profesional y la colaboración entre federaciones y ligas.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, puso el foco en "que tantos clubes participen en competiciones intercontinentales está haciendo una división económica muy elevada dentro de las competiciones nacionales y en especial con los clubes que no compiten a nivel continental o intercontinental. Eso se tiene que acordar con las ligas nacionales, si hay federaciones que piensan que es lo mejor, se equivocan". En este sentido, el máximo dirigente de la patronal del fútbol profesional español vuelve a recordar que "la forma de hacer crecer el fútbol nacional es por ligas. Tiene que haber una autogestión de los clubes, que son los que pagan a los jugadores, y los dueños y socios arriesgan su dinero, diferente a una federación donde nadie arriesga nada".

Una opinión con la que coincide Jerome Perlemuter, secretario general de World Leagues Association, que señaló durante su intervención en el foro que "lo importante para nosotros es demostrar que el fútbol y el fútbol profesional se desarrolla a nivel nacional. Sin un fútbol nacional fuerte no hay jugadores, no hay clubes, no hay fútbol. Estamos aquí para decir a Ecuador, a Sudamérica y al mundo que el trabajo que se está haciendo es el necesario para desarrollar el fútbol profesional".

Por su parte, Richard Masters, CEO de la Premier League, expuso que "si separas las funciones de la liga de la selección nacional y del fútbol base creas una independencia en la toma de decisiones que hace que todo el sistema se beneficie".

La J League de Japón abogó por la independencia a la hora de tomar decisiones como campeonato, dado que "en determinadas ocasiones hemos requerido alguna toma de decisiones rápida en áreas como marketing, negocio o derechos audiovisuales y, si fuéramos la misma organización con la federación, esta toma de decisiones sería más lenta". Asimismo, el representante de la liga de Chequia incidió que gracias a la incorporación del organismo a European Leagues, la asociación que representa a las ligas profesionales de fútbol del continente europeo, se han sumado "a contratos en común con otros 18 países".

El anfitrión, Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro Ecuador, aprovechó la ocasión para destacar el crecimiento del campeonato ecuatoriano "gracias al entendimiento de los clubes, algo que no es cosa menor, porque en Sudamérica no hay una liga completamente independiente de su federación. Los resultados deportivos saltan a la vista, antes nunca se nos habría ocurrido competir con Brasil o Argentina en nada, pero hemos sido bicampeones en la copa sudamericana".

Otras ligas de países americanos, tales como la de Panamá, afirmaron que apuestan por "cambiar el modelo de la competición y regionalizar todo el fútbol, ya que estaba centralizado en la capital" y, de esta forma, impulsar el fútbol profesional en todo el país; mientras que el representante de la liga de Nicaragua hizo hincapié en "educar al dirigente, porque parte de nuestro objetivo trascendental es la profesionalización, que tiene que ver con todas las áreas, desde contabilidad hasta comercial y comunicación. Esto se tiene que hacer de forma profesional. Nuestro ejemplo está en Ecuador, México y Panamá".