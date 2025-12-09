San José de la Rinconada acoge el Campeonato de España de selecciones autonómicas de bádminton

Desde el 12 al 14 de diciembre San José de la Rinconada (Sevilla) vivirá una de las fechas más importantes del año del panorama nacional, el CESA Absoluto (Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Absoluto), que celebra su vigésima edición y que está organizado por el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Bádminton, la Federación Andaluza de Bádminton y el Club Bádminton Rinconada-Sevilla; y patrocinado por la Excma. Diputación de Sevilla, el Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y el Patronato de Deportes de La Rinconada.

Al pabellón municipal Fernando Martín acudirán un total de 10 selecciones autonómicas que buscarán subir a lo más alto del podio el domingo 14 de diciembre (Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Madrid, Melilla, Navarra y Región de Murcia), participando en dicho evento un total de 100 jugadores, de entre los que caben destacar tanto deportistas de nuestra CCAA, Andalucía (Pablo Abián, Rubén García, Daniel Franco o los recientes campeones de España Sub-23, Jesús de Burgos, Rocío Martín y Cristina Teruel) como del resto del territorio nacional, entre los que cabe reseñar a Manuel Calero, Laura Álvarez, Miguel Esteve, Elena Lorenzo, Jaume Pérez o Ernesto Baschwitz.

Estructura del fin de semana

El CESA Absoluto dará inicio en el municipio sevillano de San José de la Rinconada el viernes con dos rondas, la primera de ellas a las 15:30h, mientras que la segunda comenzará a las 18:30h. El sábado contará con tres rondas (9:30 / 12:30 / 15:30) y el domingo se conocerán los integrantes del podio tras las dos rondas restantes (9:00 / 11:30).

Sistemas de Competición

La primera fase se disputará por grupos, clasificándose los dos primeros equipos de cada grupo al cuadro final de cuartos de final.

La segunda fase será por eliminación, a través del cuadro final y de los cuadros de consolación, hasta disputar todos los puestos del 9º al 12º lugar.

Los equipos eliminados en las semifinales deberán disputar el 3º y 4º puesto. Los eliminados en cuartos de final disputarán los puestos del 5º al 8º.

Este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Absoluto se disputaba anteriormente junto con las categorías Infantil y Júnior, pero se interrumpió su celebración hasta 2023, donde tras casi 20 años de ausencia se retomó la disputa del CESA absoluto en fechas diferentes al resto de categorías. Desde dicho año 2023, en las dos ediciones disputadas, Andalucía ha sido campeona, tanto en Villanueva de la Vera como en Tenerife, contando también este año con una gran plantilla, cuyo objetivo es conseguir el tercer CESA absoluto consecutivo.