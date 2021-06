Esta selección no da mucho pie al optimismo

Todo a una carta y en el último día, España tampoco solucionó la papeleta ante Polonia y ha de esperar al último cartucho. El partido, según se acercaba su momento, parecía haberse convertido en un acto de desagravio a Morata tras las críticas sufridas por sus errores ante Suecia. Había como un arrepentimiento generalizado, por lo que cuando en el minuto 25 la enchufó se hizo el éxtasis en la Cartuja y en todo el país, pero...

Según transcurría la noche, la película mil veces vista y muy fresca de cuando no pudimos hacerle un solo gol a Suecia se repetía descorazonadoramente. Otra vez, y van, España lo hacía todo bien entre las áreas, pero sin puntería en la ajena y vulnerable en la propia, el equipo español no encontraba la solución. Gerard mejoraba, sin duda, la producción en ataque, pero en el colmo del infortunio, el tirador de penaltis más infalible de LaLiga iba a desperdiciar uno con España.

Polonia sabía a qué jugaba y, además, cuenta con Robert Lewandowski, que tiene colmillo para regalar y que supo ganarle el pulso a Laporte quitándoselo de enmedio; una ocasión que él se guisó y se comió. Con el empate, vino el malhadado penalti que Gerard mandó a la madera, pero estamos hablando de simples anécdotas. La verdad del cuento es que este equipo, ciertamente experimental, no está aún para grandes cosas y eso es algo que se demuestra cada partido.

Ahora el horizonte se fija en los cinco puntos y no en una clasificación que creíamos iba a confirmarse anoche. Cinco puntos que se han de conseguir el miércoles a cuarenta grados. Se trata de ganarle a Eslovaquia, pero es que este equipo que ha conformado Luis Enrique no da pie a optimismo alguno. El equipo, viendo lo que estamos viendo en el resto de selecciones de nuestro nivel, no tiene la solidez que esto demanda. Ganar a Eslovaquia es la cuestión, pero ¿será posible?