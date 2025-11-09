Severa derrota para el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino frente al Unicaja (100-59)

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino cayó ante Unicaja Mijas por 100-59 en el pabellón José María Martín Urbano de Málaga. Las sevillanas compitieron con intensidad en los primeros minutos, pero el acierto exterior local y la superioridad en el rebote resultaron determinantes. El partido dejó el debut de Elisabeth Elliot, que aportó 6 puntos y 3 rebotes en 12:12 minutos de juego.

El conjunto dirigido por Edu Pérez arrancó con energía y acierto ofensivo, manteniendo el pulso en un primer cuarto de ritmo alto (29-24). Sin embargo, a partir del segundo periodo, Unicaja Mijas impuso su ritmo con un parcial de 22-9, apoyado en su gran acierto desde el triple y en su superioridad física en el rebote.

Unicaja Mijas mantuvo su dominio tras el descanso, ampliando la diferencia progresivamente con un juego coral y eficaz. Cuatro de sus jugadoras alcanzaron valoraciones sobresalientes: Capellán (26), Zimmerman (25), García (19) y Galerón (18), reflejo del alto nivel colectivo del cuadro malagueño.

Las malagueñas mostraron un gran nivel ofensivo durante todo el encuentro, firmando 15 triples de 35 intentos (43%), un factor que resultó decisivo ante el 4 de 15 (26%) conseguido por Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino. Además, el control del rebote fue claramente para las locales, con 49 capturas por 24 del conjunto sevillano, lo que les permitió disponer de numerosas segundas opciones.

Recio fue la jugadora más valorada de la escuadra hispalense, con 10 de valoración.