El Sevilla Femenino se mantiene en la zona noble de la tabla (2-1)

El Sevilla FC Femenino conseguía imponerse al Alhama CF en su último partido de liga del año (2-1), cumpliendo con las expectativas que David Losada, el técnico de Gines del conjunto sevillista, había adelantado en su comparecencia previa. Un encuentro que no se preveía sencillo y que, incluso con superioridad numérica, fue bastante exigente. Sin embargo, este equipo tiene una identidad inconfundible: alma, corazón y entrega en cada uno de sus partidos, extendiendo su racha positiva una jornada más.

En la primera mitad, el conjunto sevillista fue de menos a más. A pesar de soportar las primeras llegadas del Alhama, las jugadoras se metieron progresivamente en el juego. Y lo hicieron con gran efectividad: en su primera oportunidad, Chantal Hagel marcó su primer gol como sevillista, con un disparo desde fuera del área a los 19 minutos. A partir de ese momento, el dominio del equipo blanquirrojo fue claro, especialmente tras la expulsión de Judith, que dejó a las visitantes con una jugadora menos. En el último tramo de la primera parte, Inma Gabarro estuvo cerca de conseguir el segundo gol, pero la portera rival, Sol, lo evitó.

En la segunda mitad, el equipo rival salió con más ímpetu y, a pesar de la inferioridad numérica, logró el empate tras un fallo defensivo. Yiyi logró batir a Cheza, quien hasta ese momento no había tenido mayores complicaciones. A pesar del gol visitante, el Sevilla no tardó en responder, primero con un disparo de Rosa Márquez que terminó pegando en el larguero, y luego con los cambios. Tras la hora de juego, entraron Milla Cortés y Alba Cerrato, y de la combinación entre ambas, junto con un último pase de la MVP del encuentro, Inma Gabarro, llegó el gol de la victoria, demostrando que el equipo está muy concentrado y sabe sufrir, sin importar el momento de juego o las futbolistas en el campo.

Gracias a esta victoria, el equipo sevillista se situaba en la quinta posición momentánea con 24 puntos, a la espera de cerrar el año con la visita del CD Tenerife al Estadio Jesús Navas, en un partido correspondiente a la Copa de la Reina. La Liga F no regresará hasta 2026, concretamente el segundo fin de semana de enero, cuando el Sevilla se enfrentará al Real Madrid CF en Valdebebas para cerrar la primera vuelta.