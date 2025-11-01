El Sevilla Femenino no aprovecha su superioridad numérica ante el Badalona (0-0)

El Sevilla Femenino no fue capaz de aprovechar su superioridad numérica durante la última media hora del partido para conseguir un triunfo en su visita al Badalona. Kanteh desaprovechó una clarísima ocasión de cabeza tras una jugada de Inma Gabarro y después también Morcillo tuvo otro cabezazo dentro del área que se marchó fuera por muy poco, pero la realidad es que las catalanas encontraron un aliado en el fuerte viento a favor que comenzó a soplar para defenderse sin mayores problemas e incluso para asustar a Sullastres en alguna acción en esa recta final en inferioridad.

La ocasión más clara de las sevillistas había llegado antes de la expulsión de Banini, que vio la tarjeta roja por un codazo a Rosa Márquez en el 63 a pesar de que las locales se quejaron y la acción tuvo que ser revisada por el VAR. Poco minutos después, en el 72, también pudo ser expulsada de forma directa Garrote por una durísima entrada a la propia Rosa Márquez, pero la árbitra no se atrevió con dejar al Badalona con dos jugadoras menos e interpretó que la acción debía ser juzgada con una simple tarjeta amarilla.

Pero la ocasión más clara de las nervionenses estuvo en un disparo potente de Alicia Redondo desde fuera del área. Corría el minuto 55 y el balón se estrelló con violencia en el poste de la portería de Canales cuando la guardameta local estaba absolutamente batida y ni siquiera había hecho el movimiento por intentar evitar el cero a uno de las sevillistas.

Pero no llegó el gol en esa acción que lo merecía y con las dos revisiones del VAR, por la expulsión de Banini y por la tarjeta a Garrote, se perdieron casi diez minutos, lo que hizo que el juego cayera en su ritmo y que las sevillistas no fueran capaces de meterse de nuevo en el juego a pesar de su superioridad numérica durante más de media hora. Se añadieron 12 minutos al final por el tiempo perdido.

Inma Gabarro jugó con una máscara protectora. / Imagen SFC

El viento comenzó a soplar con mucha fuerza en Palamós y a las visitantes les resultó muy complicado avanzar con el balón, algo que sí sucedía con los despejes de un Badalona que sólo sufrió con los cabezazos de Kanteh, muy claro, con toda la portería para ella, y de Morcillo, que se marchó fuera cuando ya se había entrado en el tiempo de prolongación.

Pese a la desesperación de David Losada, que veía cómo sus jugadoras eran incapaces de aprovechar la superioridad numérica para conseguir los tres puntos, el marcador no se movió y todo iba a concluir como comenzó, con el cero a cero.