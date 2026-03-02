Sevilla presenta el XIII Duatlón con un recorrido renovado en el Parque del Alamillo

Sevilla ha dado el pistoletazo de salida a una de sus citas deportivas más consolidadas. La ciudad acogerá el próximo 8 de marzo el XIII Duatlón de Sevilla, una prueba que se ha ganado, por volumen de inscritos y repercusión, el reconocimiento como el duatlón más popular de España. La presentación oficial sirvió para desvelar las claves de una edición que apuesta por la innovación sin perder su esencia.

El acto contó con la presencia de María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento; Francisco Juárez, delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla; Macario Cabeza, gerente de la Federación Andaluza de Triatlón; y Francisco José Franco, delegado provincial de la Federación. También respaldaron la presentación representantes de clubes locales como Credus, Isbilya y ADSevilla, piezas fundamentales en el crecimiento del deporte combinado en la ciudad.

La gran novedad de esta edición está en el diseño del recorrido. Por primera vez, el sector completo de carrera a pie se desarrollará íntegramente dentro del Parque del Alamillo, uno de los grandes pulmones verdes de la capital. La decisión responde a una doble estrategia: ofrecer a los participantes un entorno natural privilegiado y potenciar el uso de los parques públicos para la práctica deportiva reglada.

Este cambio no sólo mejora la experiencia del atleta, sino que también reduce de forma notable la afección al tráfico, favoreciendo una convivencia armónica con la vida cotidiana de Sevilla. Mientras tanto, el segmento de ciclismo mantendrá su ubicación en las amplias avenidas de la Isla de la Cartuja, en un circuito completamente cerrado, rápido y seguro, ideal para exprimir la parte más explosiva de la prueba.

Duatlón de la Igualdad

El XIII Duatlón de Sevilla adquiere además un peso específico en el calendario autonómico al ser prueba puntuable para el Circuito Andaluz de Duatlón. Con una distancia Sprint (5 kilómetros de carrera a pie, 18 de ciclismo y 2,5 kilómetros finales de carrera), el evento atraerá tanto a deportistas que buscan sumar puntos en el ranking como a aficionados que se estrenan en la modalidad.

Durante la presentación, María Tena subrayó la apuesta municipal por el deporte como eje estratégico: la ciudad continúa consolidándose como capital deportiva, capaz de organizar eventos que integran sostenibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los espacios verdes.

La coincidencia con el 8 de marzo aporta además un componente simbólico destacado. Se celebrará el Duatlón de la Igualdad, modalidad por parejas en la que un hombre y una mujer deberán completar juntos todo el recorrido, desde la salida hasta la meta. Más allá del reto físico, la iniciativa refuerza valores de compañerismo y equidad en una jornada especialmente significativa.

La organización espera una elevada participación de atletas procedentes de fuera de la provincia y un incremento sostenido de la presencia femenina, dos indicadores que confirman el crecimiento y la proyección de la prueba. El Duatlón de Sevilla se consolida así como una auténtica fiesta del deporte combinado en el sur de Europa.

El evento está organizado por el CD Credus, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Andaluza de Triatlón, con el respaldo de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, el Parque del Alamillo, Coca-Cola y el Centro Deportivo Credus. Una alianza institucional y deportiva que vuelve a situar a Sevilla en el centro del calendario andaluz.