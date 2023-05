La sevillana Blanca Alabau bate su propio récord mundial de velocidad con foil en mar abierto

La windsurfista sevillana Blanca Alabau (MRW) ha batido su propio récord de velocidad, siendo la mujer más rápida del mundo en mar abierto después de conseguir navegar un tramo de 500 metros con su tabla de windsurf foil a una velocidad sostenida de 31,06 nudos (57,5 km/h) frente a los 29,8 nudos (55,1 km/h), que era su marca anterior conseguida en septiembre de 2022. Ha sido de nuevo la localidad de La Palme (Francia) durante el Prince of Speed POS, etapa del World Speed Tour 2023.

En esta ocasión el viento sopló entre los 25 y los 30 nudos de componente noroeste, lo que hizo que el mar fuera plano, facilitando la consecución de esta nueva marca mundial.

Este reto de velocidad de navegación con foil tan solo ha sido superado en el canal artificial, diseñado para conseguir este tipo de récords, y que está situado en Namibia.

Lo intentó primero en Tarifa y en Valdelagrana

Blanca Alabau antes de viajar a La Palme, intentó superar su propio récord en casa. Sevillana de nacimiento y gaditana de adopción, esta primavera ha intentado batir el récord primero en aguas de Tarifa y después en las de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María. Pero tras varios intentos, finalmente no se dieron las condiciones de viento y mar para ello.

"Lo intentamos antes repetir antes, pero no pudo ser. En La Palme se han vuelto a dar las condiciones y fue fácil poder volver a batirlo".

La windsurfista andaluza está trabajando constantemente con su material: "Ha sido el segundo año consecutivo que intentaba este récord y lo he conseguido. Además, he estado entrenando con la windsurfista que tiene el récord mundial absoluto, conseguido en Namibia Heidi Ulrich, y sin duda he aprendido mucho".

Precisamente en este Mundial de La Palme, la suiza Heidi Ulrich se llevó el oro, la alemana Melek Toraman la plata y Blanca Alabau el bronce, en categoría femenina.

Namibia en el horizonte

Blanca Alabau tiene previsto participar en algún momento en el canal de Namibia: "Mi idea era intentarlo en este 2023, pero finalmente no será posible por un tema logístico, pero sin duda es mi gran objetivo en un futuro que espero que no sea muy lejano".

El título del récord mundial actualmente sólo es posible conseguirlo en Namibia, ya que cuenta con un circuito artificial construido expresamente para conseguir récords de velocidad. Mi objetivo es batir el récord mundial de velocidad en el canal que es de 46.3 nudos". Y sigue trabajando para ello: "Estoy muy ilusionada y siento que voy por buen camino. Ahora a seguir entrenando y a trabajar en prototipos de material con Starboard y Severne Sails para poder conseguir este gran reto".