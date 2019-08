La sevillana Julia Espinosa irá al Mundial de Hungría

Julia Espinosa tan sólo tiene 19 años y ya se ha colado en el Campeonato del Mundo 2019 para representar a la selección española, que se celebrará del 21 al 25 de agosto en Szeged (Hungría).

Tras su primera incursión internacional en el Mundial de piragüismo sub23 del pasado 1 de agosto disputado en Pitesti (Rumania), donde quedó 5ª en la final B de C1 500 m, Julia ha estado concentrada en el Centro de Alto Rendimiento La Cartuja donde desde el pasado 5 de agosto y ha estado entrenando sin descanso de lunes a sábado.

El domingo 18 de agosto llegó al Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid y durante el día de hoy viajó a Hungría.

Según asegura, “el Campeonato del Mundo sub 23 ha supuesto una gran motivación para afrontar el campeonato absoluto, por lo que espero mejorar mis marcas. Todo campeonato supone una gran responsabilidad, pero el hecho de ser la primera deportista andaluza en participar en la modalidad de C1 femenino en un Campeonato del Mundo me da una motivación extra, pues no todo el mundo tiene esta oportunidad”, reconoce la joven deportista.

En esta experiencia representará a España junto a deportistas de la talla de Saúl Craviotto –cuádruple medallista olímpico–, Marcus Cooper Walz –campeón olímpico– o Rodrigo Germande –diploma olímpico–, que buscan la clasificación para los JJOO de Tokio 2020.