Un joven sevillano gana los 10.000 euros del Reto SmartBank en el Celta-Real Madrid

Alejandro Gómez Olaya se convirtió en el ganador del Reto SmartBank que tuvo lugar en el transcurso del partido RC Celta-R. Madrid de la Liga Santander y que premió sus habilidades en tres lanzamientos a portería con 10.000€.

Las gradas del estadio, habituadas a vitorear los goles de su equipo, disfrutaron también con la resolución del Reto SmartBank que convirtió a tres participantes de santanderexperiences.es en los protagonistas de la jornada 29 de la Liga Santander.

Miguel Ángel Rodríguez Obelleiro, Alejandro Gómez Olaya y Rafael González Escobar accedieron durante el descanso del partido al césped de Balaídos para intentar transformar tres lanzamientos: desde el punto de penalti, desde la frontal del área y desde el centro del campo.

La suerte y la pericia quiso que Alejandro Gómez Olaya hiciera pleno de lanzamientos, recibiendo de manos de Banco Santander un cheque con los 10.000€ del Reto SmartBank.

Alejandro Gómez Olaya, que participaba en el Reto SmartBank por ser cliente del Banco Santander, es un joven sevillano de 21 años que reside en Montequinto, en la populosa barriada de Dos Hermanas. Habitual en el fútbol de competición, actualmente está sin equipo, según comentaba con posterioridad a conseguir el suculento premio.

"Esto sólo pasa una vez en la vida y había que aprovecharlo", agregaba Alejandro Gómez con gran alegría para concluir reconociendo que no le había resultado excesivamente complicado convertir los tres lanzamientos para los 10.000 euros. "No me ha costado mucho. Había que aprovecharlo. ¿Si tengo arte jugando al fútbol? Vengo del sur y había que demostrarlo", apuntó para los responsables del Banco Santander.