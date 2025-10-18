El Simón Verde Sport Cocos Sevilla supera con suficiencia al Complutense Cisneros (31-19)
Rugby | Liga Iberdrola
Las maireneras, ahora con Irene Romero ‘Perdi’ al mando, dominaron de principio a fin y aseguraron el bonus en la primera media hora
El Simón Verde Sport Cocos Sevilla, dirigido ahora por Irene Romero ‘Perdi’ y Michel Hogg ‘Koi’ recibió a un Complutense Cisneros que con varias bajas resultó más flojo de lo esperado en La Cartuja. Encarrilaron pronto las verdinegras el encuentro para asegurar una victoria importante y así las cosas sumar los ensayos y puntos suficientes para afianzar la victoria y un bonus.
Tras los cuatro ensayos del primer tiempo en la segunda parte se mantuvo el dominio territorial y la posesión del balón, pero algo de relajación en defensa permitió a las madrileñas mostrar su mejor versión e ir sumando puntos en el electrónico del Juan Arenas y recortar distancias poco a poco.
Las sevillanas, con la victoria en el bolsillo, movieron su banquillo para dar minutos a todas las jugadoras convocadas y no se dejaron sorprender más de la cuenta para asegurar una victoria con bonus importante de cara al objetivo de alcanzar plaza de play off por el título.
La próxima jornada se jugará en el campo del Valle de las Cañas del Silicius Majadahonda el próximo sábado 25 de octubre a las 16.00.
Ficha técnica
31 Simón Verde Sport Cocos Sevilla: Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Concha Moreno y Lea Ducher. También jugaron: Lucía Aguayo, María Estepa, Ana Caravaca, Marina San Román, Marta Núñez Irene León, Nora Colorado y Elena Vallejo.
19 Complutense Cisneros: Paula Canales. M. Mar Laorga, Sofía Ayuso, Margarita Blanco, Inés El Ammouri, Natalia Castro, Lourdes Novillo, Iratxe Aramburu, Elena Amo, Zahía Pérez, Arantxa Leotte, Elena Iratxche, Celia Heredia e Ingrid Algar. También jugaron: Joana Stella, Ana Cortés, Andrea Martín Chavarri, Michelle Azcona y Ana Muñoz.
Marcador: 5-0 (3’) Ensayo de Lea Ducher. 12-0 (19’) Ensayo de Miriam Roig transformado por Lea Ducher. 17-0 (24’) Ensayo de Blanca Ruiz. 24-0 (33’) Ensayo de Irene González transformado por Idaira García. 24-7 (41') Ensayo de Paula Canales transformado por Zahía Pérez. Segundo tiempo: 31-7 (43’) Ensayo de Idaira García transformado por ella misma. 31-12 (57’) Ensayo de Sofía Ayuso. 31-19 (75’) Ensayo de Ana Cortés transformado por Zahía Pérez.
Árbitro: Joaquín Santoro. Amarilla a María Estepa por falta reiterada. (59’).
Incidencias: Partido de la Liga Iberdrola de rugby disputado en el Juan Antonio Arenas, I.D. La Cartuja. Asistió Silvia Pozo, teniente de alcalde de Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla.
