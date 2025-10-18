El Simón Verde Sport Cocos Sevilla supera con suficiencia al Complutense Cisneros (31-19)

Idaira García avanza con el oval ante la defensa del Cisneros.

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla, dirigido ahora por Irene Romero ‘Perdi’ y Michel Hogg ‘Koi’ recibió a un Complutense Cisneros que con varias bajas resultó más flojo de lo esperado en La Cartuja. Encarrilaron pronto las verdinegras el encuentro para asegurar una victoria importante y así las cosas sumar los ensayos y puntos suficientes para afianzar la victoria y un bonus.

Tras los cuatro ensayos del primer tiempo en la segunda parte se mantuvo el dominio territorial y la posesión del balón, pero algo de relajación en defensa permitió a las madrileñas mostrar su mejor versión e ir sumando puntos en el electrónico del Juan Arenas y recortar distancias poco a poco.

Las sevillanas, con la victoria en el bolsillo, movieron su banquillo para dar minutos a todas las jugadoras convocadas y no se dejaron sorprender más de la cuenta para asegurar una victoria con bonus importante de cara al objetivo de alcanzar plaza de play off por el título.

El equipo del Simón Verde Sport Cocos Sevilla posa antes de comenzar el partido. / Juan María Vélez

La próxima jornada se jugará en el campo del Valle de las Cañas del Silicius Majadahonda el próximo sábado 25 de octubre a las 16.00.