El Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibe al Sant Cugat en partido televisado en Movistar

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibe al Sant Cugat en el Juan Antonio Arenas de La Cartuja mañana sábado a las 15:00 con arbitraje del valenciano Federico Javier Japas y con el quince titular decidido y que será el formado por Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González Puma, Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, María Estepa, Sofía Brussoni, Idaira García, Irene León y Lea Ducher. Para los cambios quedan Nora Colorado, Valle Viñas, Elena Vallejo, Carmen Mele Fernández, Marina San Román, Ana Caravaca Demi, Lucía Aguayo, ⁠Lola Martínez y ⁠Noelia Regal.

Las sevillanas que dirigen Irene Romero Perdi y Michel Hogg tienen bajas en la línea de tres cuartos como Claudia Sánchez, Marta Carmona Arahal, Lucía Aguayo y Concha Moreno por ello van a alinear a la delantera María Estepa como ala zurda, ya que tiene también experiencia en el puesto y es rápida. También entran en la lista desde el equipo regional debutando la ala sub 18 Lola Martínez y la centro Noelia Regal

Para Irene Romero Perdi: “Volvemos al ruedo tras un merecido descanso. Sant Cugat es un equipo ordenado, que sabe gestionar sus inercias, y nosotras venimos de unas semanas de crecimiento en el juego que harán de esta jornada una batalla bastante interesante por la victoria. Tras pulir ciertos aspectos técnico-tácticos y planteando el dinamismo de la última jornada confío en que Sant Cugat se encuentre a un duro rival a superar este sábado en La Cartuja".

Las catalanas son quintas clasificadas vienen de perder en su feudo 5-56 ante El Salvador, sólo tienen una victoria sumada en el campo del Olímpico 21-36 y cayeron en su casa 21-26 contra CRAT A Coruña y 28-7 en su visita a Getxo. Destacan en su plantel internacionales como la primera línea Mireia De Andrés y la centro Elisabeth Segarra o la segunda línea danesa Kinza Olsen, la pareja de medios Sira cabrera e Inés Bueso-Inchausti y tres cuartos como Ana Harris, Esther Moraleda, Romane Boue y la zaguero Ana Cook.

Donde hay unión, no hay miedo, #stopbullying

Antes del partido se rendirá homenaje a Sandra Peña. En un comunicado el club expresa: “Queremos transformar el dolor en unión, y dejar claro que el deporte es un espacio libre de acoso y un lugar seguro para todos. Invitamos a todos los clubes y equipos de Sevilla a sumarse. Nos gustaría que cada club esté presente junto a nuestras jugadoras al salir al campo con un mensaje de unión y respeto. La familia de Sandra Peña estará presente y realizará el saque de honor. El partido será retransmitido por Movistar+, una oportunidad para que el mensaje llegue lejos y sirva para seguir presionando por mejores condiciones para nuestros niños y niñas y leyes contra esta lacra”.