El sueño europeo del Fundación Unicaja Andalucía acaba con el Charleroi (1-3)

Dos Hermanas/Punto final para el sueño europeo del Fundación Unicaja Andalucía. Las nazarenas no pudieron con el poderío físico del CV Charleroi y cedieron los dos primeros sets del partido disputado en Los Montecillos para rubricar de esta manera la despedida de la CEV Challenge Cup. El espíritu de lucha del equipo de Ricardo Torronteras no desapareció en ningún momento, pero el 26-28 del segundo set se encarga de finiquitar todas las ilusiones. Al final, la vuelta de los octavos de final se saldó con un 1-3 (26-28, 22-25, 25-7 y 16-25).

Los intentos de Maguilaura Frías y del resto de sus compañeros se estrellaron contra la altura de un equipo belga que será quien dispute los cuartos de final de esta competición europea. No hubo opción, por tanto, a repetir la gesta de hace algunas semanas contra el Panathinaikos griego, un rival teóricamente superior a las belgas.

Pero el deporte es así y esta vez no apareció la magia para la remontada. Ya en el primer set se vio que el Charleroi no iba a permitir la gesta. Las belgas sólo dejaron que el Fundación Unicaja Andalucía estuviera por delante en el marcador hasta el 11-9. Desde ahí un parcial de 0-7 fue concluyente pasar al 11-16 y para que todo se fuera decantando hacia las visitantes.

El saque de las nazarenas no hacía daño para recuperar con posterioridad y el dominio de la red de unas jugadoras bastante altas hacía que todo se hiciera más complicado. Pero el cuadro de Ricardo Torronteras no se da por rendido casi nunca y llegó a colocarse a un tanto con el 18-19. Las belgas supieron controlar los nervios y la remontada no llegó para que este primer parcial concluyera con 22-25.

El equipo del Fundación Unicaja Andalucía posa antes de comenzar el partido en Atenas con Brianna Green arriba a la izquierda. / M. G.

Aún existía una oportunidad para reaccionar, pues un 3-1 también hubiera conducido el partido al set de oro. Sin embargo, el Charleroi no bajó el pistón en el segundo set, donde se produjo la vuelta de la internacional Lucía Prol, que ha estado lesionada. Las belgas, con ventajas de seis puntos en diferentes fases del set, llegaron a estar +7 en el 17-24. Les hacía falta un solo punto para sellar la clasificación y el Fundación Unicaja Andalucía protagonizó la mejor fase de todo el partido.

El pabellón comenzó a vibrar con el 24-24 tras el parcial de 7-0, incluso todo se igualó a 25, después a 26, pero ahí llegaron ya los dos puntos consecutivos para que el Charleroi festejara su clasificación con un 26-28. El sueño, pese al espíritu de lucha, se había esfumado y habrá que pensar en otras competiciones para seguir protagonizando proezas en el presente curso.

El partido no había acabado, sin embargo, y las nazarenas, ya con Maguilaura en el banquillo para reservarla para los próximos compromisos ligueros, llegaron a conquistar el tercer set por 25-7. Fue el único parcial que se apuntó el Fundación Unicaja Andalucía en los dos partidos de la eliminatoria, ya que en el cuarto el Charleroi volvería a dominar con el 16-25. Eso sí, el equipo de Torronteras se hizo acreedor al aplauso de los suyos por hacer historia al superar una eliminatoria ante el potente Panathinaikos.