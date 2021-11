La surrealista ‘actuación’ del héroe de la Libertadores que se ha convertido en viral

Deyverson Silva puede presumir de flamante campeón de la Copa Libertadores, pero lo que no ganará será un Oscar. El ex de Levante y Alavés fue el gran protagonista de la final disputada el pasado sábado y que acabó con el segundo título consecutivo para Palmeiras, en esta ocasión ante el Flamengo. Saliendo desde el banquillo, anotó el definitivo 2-1 para dar al Verdao el tercer título continental de su historia.

Pero Deyverson también llamó la atención por una surrealista acción en los instantes finales de la prórroga, con los suyos ya por delante en el marcador. El delantero brasileño discutía con Matheuzinho cuando el colegiado argentino Néstor Pitana acudió a poner paz entre ambos.

Cuando ya se retiraba, el jugador de Palmeiras notó un contacto en la espalda y no dudó en lanzarse al suelo entre grandes aspavientos, cual víctima de una dura agresión. Pero las imágenes dejan claro que lo que sintió el 9 del Verdao fue una palmada amistosa... del árbitro, que atónito acudió a hablar con el jugador mientras continuaba su show tumbado en el césped.

DEYVERSON NOS REGALÓ EL MEJOR MOMENTO DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/oxyktct6pV — Rústico (@lautarojl) November 27, 2021

El vídeo, por supuesto, no tardó en hacerse viral en las redes sociales por lo ridículo del asunto. El delantero solo buscaba perder tiempo y el resultado no pudo ser peor... pero por suerte para su equipo, el sainete no pasó de anécdota y unos segundos después el Palmeiras pudo celebrar su tercera Copa Libertadores.