Canadá fastidia el debut de España en La Cartuja (3-0)

La selección española que capitanea Anabel Medina no pudo comenzar de peor manera esta Copa Billie Jean King que se está disputando en el Estadio de La Cartuja. Pese a que, a priori, el primero debía ser el enfrentamiento más favorable para los intereses locales, una joven e inexperta Marina Stakusic arrasó a Rebeka Masarova por un contundente 6-3, 6-1. Por ahí comenzó a torcerse la tarde y también el camino de España en este torneo. Sin Paula Badosa, que no jugó finalmente, los dos individuales se decantaron hacia el lado canadiense y la clasificación ya empieza a estar muy difícil. En el partido de dobles se agudizó aún más el desencanto con un nuevo punto perdido para caer por un contundente 3-0 al final.

A sus 18 años, la joven canadiense Marina Stakusic demostró que es uno de los diamantes en bruto del circuito. Apenas cometió errores, ni forzados ni no forzados, perpetró una actuación cuasi perfecta y no dio ninguna opción a una Masarova que demostró todo lo contrario en la lucha por conquistar el primer punto. Con muchas dudas desde el principio, sólo pudo reposar levemente sobre su servicio y poco más. Recibió un aluvión de golpes que cada vez mermaban más el físico y el ánimo de la tenista española, que no pudo colocar el 1-0 en la eliminatoria, ni siquiera batallarlo.

Más agónico e injusto fue lo de Sara Sorribes. La castellonense saltó a la pista de La Cartuja con la actitud que necesitaba el equipo para dar la vuelta a una situación verdaderamente difícil, y estuvo muy cerca de conseguirlo, pero acabó cayendo derrotada a manos de Leylah Fernandez por un doble 7-6 en dos tie breaks agónicos que se decidieron más allá de los siete puntos que suelen decidir el ganador.

Tácticamente la idea era buscar muchos primeros saques, teniendo seguridad desde el fondo de la pista, usando mucho el golpe cortado y liftado y buscando los errores por precipitación e impaciencia de la canadiense, que llegaron, pero no fueron suficientes y confirmaron la derrota de la selección española en el debut en esta Copa Billie Jean King.

Pese al cansancio acumulado, en España jugaron el dobles las dos jugadores que habían estado en los individuales. Masarova y Sorribes volvieron a encajar una nueva derrota ante la pareja formada por Eugénie Bouchard y Gabriela Dabrowski. El primer set se saldó con un 6-3 y en el segundo remataron el castigo las norteamericanas con el 6-3, 7-5 final. Demasiado fácil para ellas y muy doloroso para las españolas.

España jugará su segundo partido el viernes contra Polonia este viernes y con este 0-3 en contra de salida tiene muy complicada ya la clasificación para las semifinales, pues sólo pasa la primera de las tres selecciones del grupo.