Quique: "Los derbis buscas ganarlos, pero si no puedes, no los pierdas"

Quique Sánchez Flores salió satisfecho de su primer derbi. El entrenador del Sevilla destacó la capacidad de competir de sus jugadores sobre las circunstancias negativas acumuladas, como la lesión de Isaac, que se unió a las de Gudelj y Óliver Torres la semana previa.

El madrileño reconoció que el Betis tuvo sus llegadas, no tantas. "Ellos han tenido alguna que otra ocasión, pero el partido lo hemos tenido bajo control. Ir por detrás en el marcador nos despistó, pero luego poco a poco nos fuimos metiendo. A balón parado empatamos", dijo en Movistar.

Sí reconoció que el Sevilla desaprovechó la ocasión de meterle el diente al Betis tras el empate de Kike Salas: "Nos confundimos en las acciones siguientes al 1-1, no aprovechamos el desconcierto local y empezamos a perder balones en situaciones fáciles que metió al Betis en el partido de nuevo".

Aun así, insistió, ya en la sala de prensa del Benito Villamarín, en la entereza que mostró el Sevilla: "El partido lo mantuvimos bien, sin excesivos agobios, ante un rival que apretó y que se sabía que iba a jugar así".

El polémico penalti de Lukébakio

Fue preguntado por la acción del penalti por mano de Lukébakio que significó el 1-0 del Betis. "Sólo he visto una vez la jugada, sí que creo que las manos en general se dice que deben ser penaltis cuando le quitan ventaja al rival. Yo en directo he visto que se gira sin quitar ventaja al rival y le da en el codo. El gol le da confianza al Betis y baja la nuestra, pero luego hemos competido bien y a la altura de lo que es un derbi.

Y defendió la tarea de los árbitros: "Se choca constantemente en cada acción y se toman decisiones muy rápidas y todos queremos que caiga de nuestro lado. Pero no creo que haya sido decisivo. Son muchos duelos, muchos jugadores al suelo, pelotas divididas, y hay que acertar y no es fácil".

Kike Salas, suplente y salvador

También fue cuestionado por su decisión de no alinear de partida a Kike Salas: "Nos dio pena dejar a Kike Salas fuera, estuvimos pensando mucho, con dos posiciones para tres jugadores. Ha vuelto y reubicamos a Acuña en la izquierda y a Ocampos en la derecha; este sistema lo determina la profundidad de los carriles. Y Kike nos ha dado mucha solidez, no sólo el gol. Junto con Acuña forma un flanco muy serio, son dos jugadores muy serios, y nos ha dado mucha solidez".

Además, esperó que en este tramo final y ya sin obligaciones clasificatorias se suelte el Sevilla, aun con numerosas bajas a las que se suma Isaac "Nosotros dependemos siempre de los jugadores, no prohibimos nada a los jugadores, no hagas esto, quédate, no subas arriba... Damos libertad y los jugadores tienen su mapa de juego. Somos capaces de hacer lo mejor y lo peor. Si vamos perdiendo esa rigidez que nos ha lastrado toda la temporada nos iremos soltando. Es una lástima que hayamos perdido a jugadores que van muy bien, Óliver, Sow, Gudelj...", argumentó.

También defendió a Lukébakio, relevo del lesionado Isaac al que quitó en el minuto 85. "Es muy difícil entrar en un partido en frío. Hemos hablado con Lukébakio al descanso y lo ha entendido. Esperamos mucho de ese jugador".

La lesión de Isaac y la entereza del Sevilla

Isaac sufrió una lesión muscular que trastocó los planes. El lebrijano puede que no juegue más este año por la rotura fibrilar en los isquiotibiales del muslo derecho: "Veo difícil que vuelva esta temporada, lo veo muy difícil", reconoció Quique, que valoró el buen papel de su equipo en el derbi en el actual contexto. "El Sevilla aunque es muy grande está jugando por otra cosa distinta que el Betis. Valoro que delante de 60.000 espectadores compitamos ante un gran rival. Hemos competido. Los derbis buscas ganarlos, pero si no los ganas, no los pierdas", dijo de forma contundente.

Por último, habló de que no es la primera vez que compite en un gran escenario su Sevilla: "Para mí la satisfacción es competir. Lo hemos hecho también en el Wanda, en Mestalla, en el Bernabéu. Contra equipos sólidos. Y seguimos con eso. Quedan cinco partidos y queremos seguir sumando en cada partido y que no se nos caigan jugadores, que podamos seguir disfrutando de ellos sabiendo que ya no tienen apuros y a ver si se sueltan y le dan a la afición lo que merece".