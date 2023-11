Italia continúa su idilio y estará en la final de Sevilla

El romance de Italia con Sevilla y con la Copa Billie Jean King prosigue su curso. Desde que el combinado italiano puso un pie en tierras hispalenses todo ha ido sobre ruedas. Las pupilas de Tathiana Garbin lideraron su grupo con mano firme por delante de Francia y Alemania y no han estirado el sufrimiento para ser la primera selección finalista de esta Copa del Mundo femenina tras superar a Eslovenia en los dos partidos de individuales.

La semana de Martina Trevisan es cercana a lo perfecto. Comenzó cediendo un set ante Alizé Cornet, a la que le remontó el partido, derrotó al día siguiente a Eva Lys y este sábado se deshizo de Kaja Juvan por un marcador de 7-6, 6-3, perdiendo solo el partido de dobles ante Francia. Superando el 60% de puntos ganados con su primer servicio, la actual número 43 del circuito aprovechó el escaso acierto de la eslovena a la hora de ir a por los puntos más importantes del encuentro, sumando tan solo 11 golpes ganadores.

La tarea fue rematada por Jasmine Paolini, que también vive en estos momentos uno de los mejores momentos de su carrera. Cedió un set ante Caroline García, a la que ganó 2-1, superó a Anna-Lena Friedsam con bastante contundencia y ayer consiguió derrotar a Tamara Zidansek en tres sets (6-2, 4-6, 6-3) para apuntalar la presencia de Italia en la ansiada final de esta Copa Billie Jean King.

ITALIAAAAA!!!!! 🇮🇹Italy are back in the final for the first time since 2013! #BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/thPBMFBkCz