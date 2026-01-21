Ter Stegen encuentra destino hasta final de temporada

El Girona FC ha cerrado la cesión de Marc-André ter Stegen procedente del FC Barcelona hasta el próximo 30 de junio de 2026. El portero alemán, de 32 años, llega al conjunto catalán para reforzar la portería blanquivermeja durante la segunda mitad de la presente temporada. El acuerdo entre ambos clubes se ha oficializado tras las negociaciones mantenidas en los últimos días, confirmando así uno de los movimientos más destacados del mercado invernal en LaLiga.

La incorporación del guardameta germano representa un refuerzo de gran relevancia para el proyecto deportivo del Girona, que busca consolidar su posición en la máxima categoría del fútbol español. Ter Stegen disputará sus primeros partidos oficiales con una camiseta diferente a la azulgrana tras más de una década vinculado al FC Barcelona. El portero internacional llega con el objetivo de aportar su dilatada experiencia en competiciones de máximo nivel tanto nacional como europeo para poder disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano con la selección alemana.

El propio club gerundense ya ha compartido un vídeo en el que el meta alemán dialogaba con su nuevo entrenador, Míchel, que le daba la bienvenida y le espresaba su alegría por tenerlo bajo sus filas. "Eres un líder. Nos darás mucho", le comentaba el técnico madrileño.

El movimiento responde a la necesidad del conjunto gerundense de contar con una mayor profundidad en la posición de guardameta, mientras que para el club barcelonés supone una oportunidad para que el portero sume minutos de competición oficial. La operación no contempla opción de compra, por lo que Ter Stegen regresará al FC Barcelona una vez finalice el presente curso deportivo, salvo que las partes negocien una modificación de los términos acordados inicialmente.

Trayectoria profesional del portero alemán

Nacido el 30 de abril de 1992 en la ciudad alemanya de Mönchengladbach, Marc-André ter Stegen se formó en las categorías inferiores del Borussia Mönchengladbach, club en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Con apenas 18 años debutó en la Bundesliga, convirtiéndose rápidamente en una de las promesas más destacadas del fútbol germano gracias a su madurez competitiva y su regularidad bajo los tres palos.

Su progresión constante llamó la atención de varios clubes europeos de primer nivel, y en el verano de 2014 el FC Barcelona apostó por su fichaje. Desde entonces, el guardameta alemán ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional en el conjunto azulgrana, donde ha vivido algunos de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. A lo largo de más de una década en el Camp Nou, Ter Stegen ha disputado un total de 423 partidos oficiales con la camiseta barcelonista, consolidándose como uno de los porteros de referencia en el panorama futbolístico europeo.

Palmarés y logros con el FC Barcelona

Durante su etapa en el club catalán, el portero alemán ha conseguido un amplio palmarés que incluye títulos nacionales e internacionales de máximo prestigio. Entre los trofeos más destacados figuran una UEFA Champions League, seis campeonatos de LaLiga, seis Copas del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Estos éxitos colectivos han contribuido a consolidar su reputación como uno de los guardametas más completos y fiables de su generación.

Ter Stegen también ha sido internacional absoluto con la selección alemana, aunque su participación con la Mannschaft se ha visto condicionada por la competencia en la posición de guardameta dentro del combinado nacional, en la que el titular siempre ha sido Neuer.