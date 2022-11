El tiebreak aleja al Cajasol Voley DH de la victoria tras empatar dos sets (3-2)

Cajasol Voley Dos Hermanas no pudo culminar una gran remontada en Las Palmas. Las nazarenas lucharon hasta el final y consiguieron igualar un difícil encuentro que se puso 2-0 en contra pero donde nunca dejaron de creer. El tiebreak cayó del lado de CV Sayre CC La Ballena y deja al equipo de Ricardo Torronteras igualado a puntos con los puestos de la Copa de la Reina. Tras las tres victorias anteriores lejos de Dos Hermanas, Cajasol Voley consiguió puntuar también en la cuarta salida de la temporada.

Las nazarenas comenzaron el encuentro sin determinación en ataque y sumando errores que no daban continuidad a su juego. CV Sayre CC La Ballena, que en el día de hoy no jugó en su pabellón sino en el anexo, centró sus esfuerzos en defensa donde consiguió que las atacantes nazarenas no puntuaran con facilidad. Finalmente el primer set terminó 25-21 para las locales.

Cajasol Voley Dos Hermanas no encontró su gran juego tampoco en el segundo set. A pesar de la igualdad inicial llegando hasta cerca del ecuador del parcial con el partido muy parejo, CV Sayre CC La Ballena puso tierra de por medio gracias a determinación en ataque y los pocos errores. Ya lo comentaba Ricardo Torronteras, entrenador de Cajasol Voley, en la previa, las insulares son un equipo que comete muy pocos errores y consigue pasar muchas bolas. A pesar de la ventaja que obtuvieron, un tiempo muerto pedido por el entrenador visitante, acercó a las nazarenas hasta el 21-19 con una gran Magui Frías en ataque (9 pts.), pero nada más lejos de la realidad, CV Sayre cerró el parcial por 25-22.

Pero el tercer parcial tomó otro rumbo. Las nazarenas mostraron su mejor versión, esa que las ha aupado a sumar todas sus visitas como victorias hasta el día de hoy. Cajasol Voley Dos Hermanas consiguió hacerse fuerte en bloqueo y agobiar el ataque rival que no encontraba soluciones. De esa forma, abrió camino en el electrónico con un buen parcial inicial de 6-13. CV Sayre La Ballena apretó y algunos errores en recepción de las nazarenas hicieron que se metieran de nuevo en el partido. Torronteras no dudó en pedir tiempo muerto para frenar el envite de las locales y Cajasol Voley Dos Hermanas cerró el tercer set por 22-25.

Era el momento de apretar, de seguir sumando y conseguir que se impusiese la tónica del tercer set. En la gran lucha por disputar la Copa de la Reina, que la disputan las primeras cinco clasificadas más la organizadora, es importantísimo sumar cada punto. Y así fue, Cajasol Voley Dos Hermanas continuó desplegando físicamente un gran juego, trabajando mucho en defensa y armando bien el ataque a través de su colocadora, Marina Saucedo. Fue el set con mayor desigualdad que cayó del lado nazareno por 19-25. De esta forma, las nazarenas se aseguraban el punto que las iguala con los puestos de Copa de la Reina.

Y llegó la hora de cerrar el encuentro. Cajasol Voley Dos Hermanas comenzó por delante en el marcador con un gran juego por el centro de Louise Sansó. Además, recibió tarjeta roja el técnico visitante por sus protestas airadas en el primer punto del tiebreak. Los nervios afloraron y en los primeros puntos del parcial se contabilizaron hasta dos errores en saque por cada equipo, quizás intentando ajustar demasiado cada saque. La igualdad fue máxima y así se fueron al cambio de lado con 6-8 en el marcador. CV Sayre CC La Ballena buscó a Beatriz Novoa para desatascar el ataque y lo consiguió para igualar de nuevo para conseguir empatar de nuevo el set. A partir de ahí, los errores y la falta de determinación en ataque hicieron que el encuentro cayese del lado local por 15-11 en el último parcial no pudiendo culminar la remontada.

Cajasol Voley Dos Hermanas se trae un importante punto a tierras nazarenas con un rival directo en la zona media de la tabla. El próximo encuentro será clave, el sábado 19 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón de Los Montecillos frente a Alcobendas, rival que se encuentra en la parte baja de la clasificación.