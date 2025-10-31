Tomás Jurado: “Hasta que no le dé la vuelta al palmarés no me gustaría abandonar el barco”

Tomás Jurado alza el puño tras uno de sus triunfos con el Betis.

A sus 32 años, Tomás Jurado (6-9-1992) puede presumir de llevar media vida al timón verdiblanco en el derbi del Guadalquivir. No en vano, el que fuera internacional con la selección española, en la que a día de hoy desempeña las funciones de fisioterapeuta, acumula 16 victorias en las 18 ediciones remadas para convertirse por méritos propios, además del segundo deportista de la historia con más triunfos y el tercero en ediciones remadas, en imagen icónica de la Regata levantando una y otra vez los brazos en la llegada, gesto que espera repetir el día 8 frente a la Torre del Oro.

Pregunta.–Toca seguir sumando y lograr la decimoquinta victoria consecutiva. Se dice pronto.

Respuesta.–Desde luego. Estamos entrenándonos mucho y tenemos un grupo muy bueno que, como he dicho siempre, es la clave que nos ha llevado a conseguir esta racha que ojalá podamos seguir manteniendo.

P.–Reducir la desventaja al mínimo en el histórico de la prueba (30-28) está al alcance, pero el sábado 8 tendremos la respuesta.

R.–Ése es nuestro objetivo principal en esto desde que nos juntamos hace años. Ya teníamos en mente que había que trabajar para darle la vuelta, y ahora que estamos a dos victorias de empatar tenemos que seguir a por ello. Siempre he dicho que hasta que no le dé la vuelta al palmarés, no me gustaría abandonar el barco.

P.–¿El temido relevo generacional puede pasar factura a la tripulación masculina?

R.–Es verdad que este año bajamos la media de edad porque se baja nuestro histórico Marcelo García, pero mantenemos tres cuartos del barco del año pasado para seguir manteniendo el bloque de siempre.

P.–Está claro que los veteranos deben dar paso a las promesas, aunque el nivel es muy alto de todas formas.

R.– La edad sólo es un número. Mientras el físico aguante y mentalmente se quiera remar, encantado siempre de contar con los veteranos. Al final, la experiencia en esta regata hace mucho, aunque es verdad que los jóvenes están llamando a la puerta y vienen con hambre de sumar con nosotros. Y yo, encantado de tenerlos.

P.–En el caso del ocho femenino, el objetivo es lograr la octava victoria consecutiva para aumentar la ventaja en el palmarés (15-20).

R.–La regata femenina viene a ser más o menos la misma línea de la masculina: hay que ir trabajando como los años anteriores para mantener la racha y poder seguir aumentando esa ventaja.

P.–En este caso, la superioridad mostrada los últimos años debería tener continuidad.

R.–Como he dicho antes, tienen que seguir en esa línea que todavía es ascendente y aprovechar el buen equipo que tienen para seguir aumentando la ventaja.

P.–La hegemonía verdiblanca, que se ha trasladado del Guadalquivir al fútbol, favorece que el Real Betis se vuelque con la Regata.

R.–La verdad es que desde que el Betis se volcó con nosotros en 2011, empezamos con esta racha histórica, así que estoy seguro de que gran parte de estos éxitos son gracias al club, al que siempre le estoy muy agradecido por su apoyo.

Tomás Jurado le dedica el último triunfo a las víctimas de la dana en Valencia. / Juan José Úbeda | FAR

P.–A título personal, y al margen de entrenarse como timonel, ¿cuál es su función estos días?

R.–Al final tengo que combinar mi trabajo con los entrenamientos y las labores de capitán, como hablar con la federación, gestionar los equipos, hablar con el Real Betis, los medios… Son tres semanas frenéticas en las que acabo mental y físicamente cansado. Me gusta mucho defender a mi equipo en mi deporte y no quiero fallar en nada. Luego merece la pena y quieres seguir ayudando otro año. La gente me traslada su confianza y su cariño, y eso me llena personalmente.

P.–Pase lo que pase, la Sevilla-Betis es una fiesta que traslada al remo el derbi por excelencia.

R.–Totalmente de acuerdo. No podemos olvidarnos que somos compañeros y amigos que luego nos vamos a comer juntos. El sábado antes de la Regata se casa uno de mis mejores amigos, Jaime Canalejo, con el que he compartido muchas cosas, pero eso no quita que el día 8 no quiera ganarle y pase lo que pase luego nos iremos a pasar el día juntos.