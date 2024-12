Topuria sobre McGregor: "No me interesa pelear con un violador"

Ilia Topuria, campeón español de artes marciales mixtas, ha respondido contundentemente a los comentarios de Conor McGregor en las redes sociales. McGregor afirmó que los rumores sobre un enfrentamiento entre ambos eran falsos y reveló que se encuentra en negociaciones preliminares para una exhibición de boxeo contra Logan Paul en la India. Además, el luchador irlandés se refirió a Topuria de manera despectiva, cambiando su apellido a "Topurio".

Ante estas declaraciones, Topuria no se quedó callado y lanzó una grave acusación contra McGregor: "Los rumores de una pelea con McChicken son falsos. No peleo ni me interesa pelear con un violador". Esta respuesta ha avivado aún más la tensión entre ambos luchadores, que llevan tiempo enzarzados en una guerra de declaraciones.

McGregor apuesta por el boxeo, Topuria por el peso ligero

Mientras McGregor parece decidido a sumarse a la moda del boxeo, impulsada por el éxito del combate entre Jake Paul y Mike Tyson, Topuria tiene otros planes en mente. El español está preparando su salto a la categoría de peso ligero con el objetivo de enfrentarse a Charles Oliveira, actual número uno de la división.

Khabib Nurmagomedov, leyenda de las MMA, ha comentado sobre las posibilidades de Topuria en esta nueva categoría: "Creo que si avanza y vence a alguien como Dustin Poirier o Charles Oliveira, entonces será el siguiente en la fila, ¿por qué no? ¿Por qué Islam tiene que darle tres oportunidades al campeón de 145 libras? No es justo para las 155 libras, pero si (Topuria) sube y vence a alguien como Oliveira, por supuesto".

La rivalidad entre Topuria y McGregor

La enemistad entre Ilia Topuria y Conor McGregor no es nueva. Ambos luchadores han protagonizado diversos cruces de declaraciones en el pasado, alimentando los rumores sobre un posible enfrentamiento en el octágono. Sin embargo, tanto McGregor como Topuria han negado en repetidas ocasiones cualquier interés en llevar a cabo este combate.

Las últimas declaraciones de McGregor, ninguneando a Topuria y refiriéndose a él de forma despectiva, han sido la gota que ha colmado el vaso para el español. La acusación de Topuria, tildando a McGregor de "violador", ha elevado la tensión entre ambos a un nuevo nivel.

¿Qué depara el futuro para Topuria y McGregor?

Mientras Conor McGregor parece centrado en explorar nuevas oportunidades en el mundo del boxeo, con una posible exhibición contra Logan Paul en la India, Ilia Topuria tiene la mirada puesta en el campeonato de peso ligero de la UFC. El español quiere medirse a los mejores de la categoría y demostrar su valía en una división superior.

Por el momento, parece poco probable que los caminos de Topuria y McGregor se crucen en el octágono. Sin embargo, dada la naturaleza impredecible de las MMA y la constante búsqueda de enfrentamientos mediáticos, no se puede descartar por completo que en un futuro ambos luchadores acaben resolviendo sus diferencias sobre el ring.

La polémica como estrategia de promoción en las MMA

Las declaraciones provocadoras y los enfrentamientos verbales son una constante en el mundo de las artes marciales mixtas. Muchos luchadores utilizan estas tácticas como una forma de promocionar sus combates y generar interés entre los aficionados. Conor McGregor ha sido un maestro en este aspecto, utilizando su carisma y su afilada lengua para convertirse en una de las estrellas más mediáticas del deporte.

Sin embargo, la línea entre la promoción y el insulto puede ser difusa. Las acusaciones de Topuria hacia McGregor han traspasado esa frontera, llevando la rivalidad entre ambos a un terreno más personal y delicado. Queda por ver cómo evolucionará esta situación y si tendrá repercusiones en la carrera de alguno de los dos luchadores.