Valdenebro y Catalán dominan la jornada inaugural del CSN4* “Ciudad de Sevilla” y del IX Campeonato de España de Veteranos

El arranque conjunto del CSN4 “Ciudad de Sevilla” y del IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos dejó una brillante primera jornada en las pistas del Real Club Pineda, marcada por la calidad de los recorridos y la fuerte respuesta de los participantes.

El sevillano Patricio de Valdenebro, montando a Klimax van het Lindehof, se ha adjudicado la victoria en el Trofeo El Corte Inglés, primera prueba del CSN4* “Ciudad de Sevilla”, disputada este viernes en el Real Club Pineda. La competición, un Dos Fases Especial a 1,40 metros, ha abierto la jornada inaugural con gran nivel deportivo y 59 participantes en pista.

Valdenebro, número 46 en el orden de salida, completó ambas fases sin falta en un tiempo de 25,26 segundos en la segunda, asegurándose el triunfo. El también sevillano y socio del club Jesús Torres, con Emeralds F1, fue segundo con 25,70s, mientras que el portugués Martim Portelas, con Inco van den Bisschop, completó el podio con 25,89s.

Prueba de 1,30 m | Triunfo de Luis Astolfi Flórez

La prueba de 1,30 metros, disputada bajo baremo A con cronómetro, fue la más competida del día con 113 binomios en pista y un desenlace de vértigo. El sevillano y jinete del Real Club Pineda Luis Astolfi Flórez, con Jimena J, salió en el puesto 62 y detuvo el crono en 58,82s, arrebatando la primera posición al cordobés Ricardo del Campo, que había marcado referencia desde el 26 con Lord Bets en 61,24s. El portugués Martim Nunes de Carvalho, con Daiquiri CC, cerró el trío de cabeza desde el puesto 100 con un tiempo de 60,19s. La velocidad fue decisiva en un recorrido que obligó a mantener precisión y ritmo hasta la última calle.

Marta Torrado se impuso en Grupo 1.20m.

En la prueba de 1,20 m, la amazona Marta Torrado, con Tanseñorito de Buzalen, se llevó la victoria tras marcar un tiempo de 62,95s con una monta muy fluida. Salió en el puesto 37 y logró imponerse por escaso margen a Alejandro Alonso, segundo con Single Lady de Sauco y un tiempo de 63,40s. El tercer puesto fue para María del Pópulo González, con Guajira, que completó el recorrido en 68,17s.

Campeonato de España de Veteranos

Javier Catalán, con Diamond in the Sky Yard, se impuso en la primera calificativa del Campeonato de España de Veteranos, Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, disputada en baremo caza a 1,20 metros. Su tiempo fue de 65,52 segundos, seguido por Felipe Villanueva, con Sin Cinaty, que completó el recorrido en 66,05s, y Juan Queipo de Llano, con Tanaka, que paró el cronómetro en 67.61s. La velocidad fue determinante en un trazado que premió los recorridos más fluidos y arriesgados.

Javier Catalán se lleva la primera calificativa del IX Campeonato de España de Veteranos. / M. G.

VET 0* Trofeo Eulen

Iván Rodrigañez volvió a demostrar su experiencia en la categoría de Veteranos al imponerse en la primera calificativa VET 0*, Trofeo Grupo Eulen, montando a Wata, con un recorrido sin penalizaciones y un tiempo de 61,56s. El jinete, dos veces campeón de España de Veteranos en ediciones anteriores, mantuvo un ritmo constante en una prueba disputada bajo baremo caza, donde la velocidad fue decisiva. Le siguieron Coro Benito con Crocus des Monv, con 66,41s, y la sevillana Mónica Llach con Olivia Valere, que marcó 67s, completando un podio muy igualado.

Este sábado, a las 9.00h., continuarán las pruebas calificativas para el domingo y la final por equipos del IX Campeonato de España de Veteranos. El I CSN4* Ciudad de Sevilla cobrará mayor emoción con el Pequeño GP. Además, tendrá lugar la entrega de premios de la Copa de España de Veteranos, prueba complementaria al Campeonato.