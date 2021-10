Valencia-Mallorca: Resultado, goles y resumen del partido de Liga (2-2)

El Valencia, con dos goles en tiempo de prolongación, igualó un partido que perdía por 0-2 y en el que el Mallorca no pudo aprovechar esa ventaja tras jugar desde el minuto 54 con un hombre menos por la expulsión de Kang In Lee.

El equipo local encontró el premio de sumar un punto cuando parecía imposible conseguirlo, mientras que el Mallorca sufrió un gran castigo porque se había defendido muy bien hasta el último suspiro del encuentro. Fue un partido en el que no faltó la emoción, aunque los dos tantos del Valencia llegaron cuando casi nadie pensaba que los locales pudieran ni siquiera abrir su cuenta goleadora

Tras una primera media hora plana y de fuerzas niveladas, una genialidad de Kang In Lee permitió que Ángel hiciera el 0-1 y, poco después, en pleno desconcierto local, fue Dani Rodríguez el que amplió la cuenta. El Valencia no mostró capacidad de reacción y los visitantes llegaron al descanso con una ventaja plácida y, además, sin haber concedido apenas oportunidades a un rival que en el primer periodo no había ofrecido una buena imagen.

Al equipo de Luis García Plaza no le hacía falta cambiar nada, pero el de José Bordalás necesitaba modificar casi todo para meterse en el encuentro y para ello introdujo tres cambios de cara a la segunda parte. Quitó a Diakhaby y Maxi, que tenían tarjetas, así como a Racic. Alderete, Marcos André y Carlos Soler contribuyeron desde su salida al campo a dar más consistencia al Valencia.

Poco después se produjo una de las jugadas clave del choque cuando Kang In Lee, que estaba haciendo un buen partido, vio la tarjeta roja por doble amonestación. Esa acción provocó un nuevo planteamiento de partido con la obligación para los mallorquistas de tener que centrar todas sus energías en conservar su ventaja.

El Valencia piso el acelerador, pero las fuerzas solo le dieron para estar cerca de la meta de Reina durante algunos minutos. Poco a poco, el equipo visitante comprobó que podía controlar el encuentro con cierta comodidad, aunque, eso sí, siempre muy encerrado en su área.

Insistió el Valencia, pero sin crear verdadero peligro hasta que llegó el encuentro al minuto 90. El Mallorca veía muy cerca el triunfo, pero en el tercer minuto de la prolongación marcó Guedes y en el 98 empató Gayá. Éxtasis local y jarro de agua congelada para el Mallorca.