El Waterpolo Sevilla se vuelve de vacío de Premiá (18-15)

La primera derrota del CW Sevilla en la presente campaña en el grupo B de la Primera Nacional masculina de waterpolo llegó en su visita a un CN Premiá que supo imponer su mayor veteranía en este partido correspondiente a la 4ª jornada de la competición.

Comenzó mejor el encuentro el conjunto andaluz que consiguió ponerse por delante nada más comenzar el partido y llegó a disfrutar de su máxima ventaja en el marcador (4-1) mediado el primer cuarto. Sin embargo, la reacción local permitió que antes de que finalizara este primer periodo la diferencia se hubiera reducido al mínimo reflejando el marcador un escueto 4-5. El CN Premiá se llevó el segundo cuarto por 4-2 y consiguió irse al descanso largo por delante en el luminoso (8-7).

El tercer cuarto fue el único que terminó con tablas parciales (5-5) y durante sus 8 minutos se vivieron intercambios de goles que hacían que la distancia en el marcador fuera oscilante hasta llegar a los 8 minutos decisivos con 13-12 en el luminoso. Un penalti transformado por Juan Pavón nada más iniciar el cuarto final devolvía la igualdad al marcador y deparaba unos minutos finales de alta emoción. Un nuevo intercambio de goles provocaba que dicha igualdad se mantuviera hasta el momento en que restaban 5 minutos para el final del partido que fue cuando comenzó la mejor racha local consiguiendo los catalanes un parcial e 3-0 que ponía un 17-14 favorable a su favor a falta de 1’26’’, ventaja que ya fue insalvable para los sevillanos. En los instantes restantes Stewart Campbell acercó a los sevillanos y Albert Tarrés estableció el definitivo 18-15.

Marcaron en este encuentro para el CW Sevilla León Ordoñez (2), Juan Pavón (3), Gonzalo Gutiérrez, Alejandro Andújar, Stewart Campbell (2), Fran Andújar (4) y Fran Gavin (1). El próximo fin de semana el Waterpolo Sevilla tendrá turno de descanso, y volverá a competir el 22 de noviembre en la 6ª jornada recibiendo como local al CN Montjuic.