Un concejal de Dos Hermanas reduce a un maltratador en Málaga

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, redujo el pasado sábado a un hombre que estaba agrediendo a su pareja en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. Trashorras es policía local, tiene la categoría de oficial y su plaza en el Ayuntamiento de Sevilla, pero lleva apartado del trabajo policial en las calles siete años. Cambió entonces la placa y la pistola por un acta de concejal. Un trabajo que quizás no es más tranquilo, pero al menos debería ser menos peligroso. Pero quien tuvo retuvo, y Trashorras no dudó en intervenir al ver una situación de riesgo, por mucho que estuviera de vacaciones y que lleve tanto tiempo sin patrullar.

Ocurrió sobre las cinco de la tarde en un bar de la avenida del Mediterráneo de Rincón de la Victoria, una de las zonas más concurridas del municipio, en el que Trashorras pasa sus vacaciones con su familia. El agente (sigue en situación de servicios especiales, por lo que no ha perdido su condición de policía) advirtió cómo una mujer pedía auxilio desde el interior de un local cuya persiana permanecía entreabierta y con el mobiliario ya recogido, con las luces apagadas. Al comprobar que estaba sola y siendo golpeada por un varón en aparente estado de embriaguez, el concejal, al pensar que pudiera tratarse de un atraco, actuó de inmediato.

"Vi que aquella mujer estaba en peligro y lo primero era protegerla”, indicó Trashorras, quien tras reducir al agresor y sacarlo a la calle, dio aviso al 092 y al 112. En pocos minutos, varias dotaciones de la Policía Local acudieron al lugar y se hicieron cargo de la situación operativa. El edil subrayó que “en circunstancias así no se puede dudar; hay que intervenir y ponerse del lado de la víctima", y añadió que "la violencia nunca puede ser tolerada, en ningún caso, venga de quien venga y vaya hacia quien vaya".

Posteriormente, Trashorras prestó declaración ante la Guardia Civil y quedó a disposición judicial como testigo en el procedimiento que se abrirá en Málaga. Vox recordó que no es la primera vez que Adrián Trashorras se ha tenido que enfrentar a episodios de estas características, "puesto que logró impedir la violación de una joven en Sevilla Este en 2013, neutralizando y arrestando a su agresor; y en 2014 detuvo al agresor de una mujer que fue lanzada desde un coche en marcha en la Ronda del Tamarguillo; acciones por las que fue condecorado”.

Desde el Grupo de Vox en Rincón de la Victoria han anunciado que solicitarán al Pleno del Ayuntamiento que en la próxima gala de la Policía Local, prevista para el mes de septiembre, se reconozca públicamente la actuación de Adrián Trashorras. Así, el portavoz del partido en el municipio, José Rodríguez, señaló que “es importante destacar a quienes, llegado el momento, actúan con determinación para frenar una agresión y avisan de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se puede mirar hacia otro lado cuando está en juego la seguridad de una persona".