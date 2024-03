La odisea de Anabel para recuperar el cadáver de su perra

Anabel, una joven que emprendió en redes sociales la búsqueda desesperada de su mascota Reina, una perra de raza Beagle, desaparecida en Dos Hermanas y que, posteriormente fue localizada atropellada en las vías del tren, ha podido finalmente recuperar su cuerpo.

Todo comenzó el pasado 1 de marzo cuando la joven sacó a pasear a su perra a una zona habitual del municipio y, momentos después, se percató de su ausencia. Tras un exhaustivo rastreo por la zona sin éxito, la mujer decidió denunciar su desaparición a través de las redes sociales y con cartelería.

Reina no tuvo suerte y después de varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado por algunos operarios de Renfe en las vías, donde había sido atropellada por un tren. Fue entonces cuando la joven y su familia emprendieron otro arduo proceso para recuperar el cadáver, solicitando a un empleado de la compañía ferroviaria en la zona la posibilidad de acceder a las vías y hacerse con el cuerpo del animal para poder darle una despedida digna. Sin embargo, no obtuvieron el permiso solicitado, dado que, como han explicado a este medio fuentes de Renfe, la competencia de acceso a las vías no es de su correspondencia.

La joven llevó el caso, incluso, a la Policía Local del municipio por si podían ayudarla a mediar con la compañía ferroviaria para acceder a las vías, según ha contado ella misma en declaraciones a este medio. No fue el único paso. Lo intentaron con otras administraciones locales, también sin éxito. Finalmente, las respuestas a sus súplicas llegaron desde Adif, y, tras varios días, se iniciaron los protocolos para recuperar el cuerpo de la mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de მղმჩεl ʂმlgմεɾօ (@anabelsalguero7)

"Estamos muy agradecidos con todo el mundo que se ha volcado con nosotros a través de las redes sociales", cuenta la mujer, que, por contra, se queja del trato recibido de inicio por la compañía ferroviaria. Según sus palabras, “no tienen corazón cuando hay toda una familia detrás sufriendo”.

Un camino largo, pero que finalmente ha servido para que la joven y su familia pudieran recuperar el cuerpo de Reina y despedirse de ella.