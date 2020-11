La crisis de Abengoa deriva en una lucha por el control de sus filiales

El Gobierno central insiste en que el ICO no participará sin la Junta

El Gobierno central reiteró ayer a este diario que no participará en la operación de rescate si no lo hace también la Junta de Andalucía. Para que el contrato firmado en agosto se lleve a cabo, la partipación del Estado es vital, porque el ICO pone la mayor parte de la financiación, al aportar o avalar 176 de los 230 millones ya asegurados, además de garantizar desde Cesce la nueva línea de avales de hasta 300 millones. El Ejecutivo dePSOE y UP parece no estar dispuesto a que el Gobierno autonómico de PP y Cs no entre en el rescate y si éste provoca en el futuro derivadas políticas o judiciales, esos partidos que son oposición en Madrid puedan reprochárles actuaciones como las que han acabado en procesos judiciales en Andalucía con el PSOE mientras gobernó en laJunta.