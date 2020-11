La reacción de los accionistas minoritarios agrupados en Abengoashares a la decisión de Gonzalo Urquijo, como presidente de la junta general de accionistas extraordinaria, de impedir la votación del punto quinto del orden del día, que debía elegir a los nuevos integrantes del consejo de administración, fue anunciar que impugnarán ante el juez mercantil la decisión de impedir que se sometiera a votación. Esto es, que se contaran los votos remitidos documentalmente o telemáticamente.

Por el momento, nada de acciones legales contra el ya ex presidente de Abengoa, por impedir la votación, pese a contar con jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad de elegir nuevos administradores para evitar la acefalia, incluso aunque no esté en el orden del día, que no era el caso. El punto quinto preveía la elección, pero Urquijo impidió que se contabilizaran los votos emitidos.

En un comunicado Abengoashares confirmó que impugnará judicialmente la denegación en la junta general de ayer a ejercer “su derecho a designar un nuevo consejo de administración, por lo irresponsable y antijurídico que encierra dicha denegación”.

Los accionistas que forzaron la junta general argumentan estos calificativos: “Irresponsable por haber permitido dejar descabezada una sociedad cotizada habiendo recambio”. “Es una temeridad en una situación ya de por sí, difícil”, agregaron.

Desde Abengoashares consideran que la decisión del consejo cesado de Abengoa es “antijurídica por ser contraria al [artículo] 518.c del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece la obligación de proponer consejeros con antelación para la sociedad “no para los accionistas”, señalan.

Consideran que la decisión tomada por Urquijo usando sus poderes como presidente de la junta general extraordinaria una “obstaculización” que se suma a la convocatoria de otra junta general extraordinaria para el próximo 21 de diciembre, “lo que evidencia la mala fe”.

Los propietarios minoritarios defienden que habiendo votado un 66% de los accionistas la destitución de Urquijo y su equipo “un elemental principio de prudencia obliga a que se eviten cualquier tipo de actuaciones dispositivas del patrimonio o activos de las filiales de las que Abengoa SA es dueño en tanto que la sociedad matriz permanezca descabezada”.

En una entrevista con El Economista, Marcos de Quinto, el candidato propuesto por los minoritarios para presidir la empresa incluso anticipa que pedirán medidas cautelares para que el equipo de Urquijo no pueda tomar ninguna decisión en las filiales, al estar de una forma interina.

Esa impugnación judicial supuso un giro a la posición muy comedida que tuvieron en las horas inmediatas a la celebración de la junta general extraordinaria.

Precisamente De Quinto había asegurado en su cuenta de la red social Twitter: “Por el interés de la propia compañía, en Abengoashares creemos oportuno no entrar en mayores polémicas. Lo que toca ahora es trabajar para encontrar una solución consensuada que garantice la viabilidad de Abengoa”.

En un comunicado anterior al del anuncio de las cautelares, Abengoashares no hacía mención a ninguna acción ante los tribunales, pero sí confirmó que iba a informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de lo sucedido en la junta general de accionistas, y confían en que, “tras su reprobación, Urquijo no tome ninguna decisión trascendental para el grupo societario”. Urquijo sigue presidiendo Abenewco 1, la filial de la que depende el negocio y que es la que recibiría la refinanciación en la operación de rescate que también reprobaron los accionistas.

“No queremos hacer más declaraciones de momento por el bien de la empresa; como siempre, reiteramos nuestra disposición a encontrar una solución consensuada con el fin de contribuir a la viabilidad y al futuro de Abengoa”, añade la nota, en línea con lo manifestado por De Quinto.

Sí lametan que Urquijo no sólo impidiese elegir al consejo que sustituyese al depuesto, sino que se haya negado a entregar el informe de KPMG que llevó a la compañía a la situación de preconcurso y “que supuestamente justificaba su plan de restructuración”. “Estamos preocupados además porque la empresa no haya presentado aún las cuentas auditadas del 2019 como es preceptivo”, añadieron.