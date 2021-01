Abengoashares impulsa una acción de responsabilidad contra el anterior y el actual consejo de Abengoa

La sindicatura de acccionistas de Abengoashares ha solicitado este viernes mediante burofax al presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, la inclusión de una acción social de responsabilidad de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en la próxima junta general, para actuar contra el consejo de administración cesado el 17 de noviembre, así como contra el propio Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith.

Mediante esta acción se iniciaría un proceso judicial que tendría como fin la reparación del detrimento en el patrimonio de la empresa presuntamente causado por determinadas conductas.

Para los accionistas el actual presidente "está vulnerando los estatutos de la empresa y no está cumpliendo con el código de buen gobierno además de estar llevando a cabo actuaciones en contra del interés societario".

Según Abengoashares, además, el artículo 42 de los estatutos de Abengoa S.A., que establece que el consejo debe estar compuesto por un mínimo de tres miembros, "debe prevalecer ante la LSC y proteger así a sus accionistas". "Además -añade- el comité de Nombramientos y Retribuciones ha quedado disuelto al no contar con sus tres miembros por lo que no pueden cooptar". Recordemos que Jordi Sarria, uno de los consejeros nombrados en la Junta de diciembre, dimitió el pasado lunes y la empresa no ha cubierto su puesto.

"De acuerdo con el artículo 174 de la Ley del Mercado de valores la sindicatura cuenta con una participación significativa y, en consecuencia, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital la sindicatura debe contar con un consejero dominical al contar con una participación significativa", afirma la sindicatura de Abengoashares, que informa, además, que en los próximos días comunicará a la CNMV que ha superado el 15% del capital social.

La sindicatura afirma que de acuerdo con el artículo 237 de la LSC “todos los miembros del órgano de administración que hayan adoptado un acuerdo o realizado acto lesivo contra la empresa, los accionistas o terceros responderán solidariamente”.

"Deben comunicar cuáles son las operaciones vinculadas con terceros de las que han tenido conocimiento al estar, como indican, aprobadas en Junta y por tanto ser de carácter público", asegura Abengoashares, que piden a Juan López-Bravo y Margarida de la Riva Smith que "convoquen una junta general extraordinaria lo antes posible para detener el deterioro al que están sometiendo a la empresa, siendo de otro modo cómplices del agravamiento de la insolvencia de la sociedad"

"No hay cuentas de 2019 y tras un año de incumplimiento de esta obligación procede el cierre del libro del Registro Mercantil de Abengoa, no permitiendo nuevas inscripciones. Otro bloqueo más dañino para Abengoa. Tampoco se sabe nada de las cuentas de 2020. Ni se da información de la situación de los créditos legacy de la matriz ni de los pagos que se han hecho a proveedores", finaliza Abengoashares.