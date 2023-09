Coca-Cola prevé más crecimientos en su embotelladora andaluza, que cumple 25 años

La planta embotelladora de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) en Andalucía, ubicada en La Rinconada, en el área metropolitana de Sevilla, celebró este jueves su 25º aniversario en el que quedó patente el fuerte crecimiento, fruto de un importante inversión, que ha tenido en el último lustro, hasta situarse como una de las más importantes en Europa. Pero la efeméride no fue el único motivo para el regocijo.

El director general de CCEP Iberia, Francesc Cosano, anticipó que la inversión de 42 millones ejecutada en los últimos cinco años tendrá continuidad y habrá más acciones que propicien el crecimiento de una planta que está "cobrando muchísimo protagonismo en nuestra organización”, una empresa que también, al mismo tiempo en el último lustro ha crecido también expandiéndose hacia el Pacífico, recordó.

Cosano lo dejó meridanamente claro: “Coca-Cola apuesta por esta planta y por Andalucía”. Una afirmación que hizo ante una amplísima representación institucional, empresarial y social de Sevilla, encabezadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, además del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

Cosano detalló los porqués de que la planta sevillana sea “clave” para Coca-Cola Europacific Partners.

En primer lugar, por su tamaño, con dice líneas de envasado de los productos del portfolio del grupo Coca-Cola, lo que la convierte en una de las más importantes del Continente pese a que “no tiene la mejor ubicación logística”, recordó.

Pero esa desventaja se suple con otra de las razones que adujo: su productividad. Produce 950 millones de litros al año, lo que la sitúa como la número dos de Europa, sólo superada por una embotelladora situada en Reino Unido. También resaltó que, ese tamaño y su productividad hace que “el negocio funcione bastante bien”.

Fue entonces cuando recordó que otra de las razones que demuestran que es clave es que se haya hecho inversiones por 42 millones de euros desde 2019. “Va a haber más inversiones. Hay muchos planes para esta planta. Es productiva, y tiene trabajadores muy vinculados con la compañía”, precisó Cosano, quien destacó que, además, “tiene mucha huella local”, dado que en su plantilla hay empleados con muchos años de antigüedad.

“Es muy importante, además, por un motivo muy en boga que nos tomamos con mucha seriedad, que es la sostenibilidad”, recordó Cosano, que dijo que están muy centrados en una gestión responsable del agua, en el uso exclusivo de energía verde, el control de las emisiones y comprometidas con otras acciones que favorecen la preservación del medio ambiente.

No tuvo dudas en enfatizar que es una prioridad para la compañía que dirige: “Si no somos sostenibles, no vamos a tener futuro”, afirmó tajante.

La celebración del aniversario fue clausurada por Juanma Moreno, que se felicitó por poder participar de un cumpleaños como éste porque una de las prioridades de su Gobierno es "incentivar la implantación de empresas de calado como Coca Cola en Andalucía", así como para "captar inversiones industriales".

Moreno detalló que desde la Junta van a "seguir impulsando políticas que propicien a empresas como esta instalarse y crecer en Andalucía".

El jefe del Ejecutivo andaluz cree que ello es posible porque están logrando que "la economía andaluza siga creciendo y con ella la confianza de las empresas en nuestra tierra”. Dio datos que, en su opinión avalan esas políticas. Recordó que el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2023 ha sido del 2,2%, medio punto más que a escala nacional, y que ha crecido también la confianza de los empresarios andaluces en un 2,9%.

Moreno también resaltó la importancia de la planta que cumple 25 años, una de "las mayores embotelladoras de Europa" –dijo–, y enfatizó el "enorme capital humano y tecnológico” de la fábrica de La Rinconada. " Coca Cola en Andalucía genera 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así que hay motivos de sobra para celebrar los 25 años", añadió.

Posteriormente, el presidente, acompañado por Cosano, hizo un recorrido por sus instalaciones y conoció los proyectos que esta planta tiene en marcha.

25 años de crecimiento

La fábrica sevillana comenzó a operar en el año 1998 y desde entonces, no ha parado de crecer asumiendo el reto de ser una fábrica pionera en sostenibilidad e innovación.

La planta sevillana es clave en la consolidación del papel de liderazgo de CCEP en el área sur de España, logrado gracias al apoyo de una red de más de 500 proveedores locales para servir a más de 63.000 establecimientos repartidos por toda la geografía andaluza, mayoritariamente del sector de Hostelería y Restauración.

Ocupa en un espacio de 93.000 metros cuadrados y dispone de una capacidad de producción de cerca de 950 millones de litros (165 millones de cajas unidad) en sus doce líneas de llenado de los distintos formatos y productos. La plantilla consta actualmente de 429 trabajadores.

Las inversiones acometidas en los últimos años no sólo han servido para aumentar la capacidad de producción de la planta sevillana, sino que la han convertido, como destaca la propia empresa, “en un ejemplo de fábrica de última generación tecnológica que apuesta por la analítica de datos y los sistemas de inteligencia artificial para la optimización de los recursos que utiliza para la fabricación de sus productos”.

Esta explotación eficiente de sus recursos le permite lograr tasas de alta capacidad productiva tales como la fabricación de 96.000 latas y de 80.000 botellas de vidrio por hora, según precisó CCEP.

Este uso de la tecnología también permite a la empresa llevar a término sus objetivos de sostenibilidad, que la sitúan como referente de economía circular en la industria andaluza, como demuestra el hecho de que el porcentaje de valorización de residuos de la planta de Sevilla es del 99,97%.

También se ha puesto el objetivo y ya trabaja en ello de que la fábrica opere en un 100% con ingredientes agrícolas, que utiliza como materia prima para la producción de las bebidas, de origen sostenible.

Coca-Cola ha asumido como compromiso proteger las cuencas hidrográficas, asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos para todos y seguir impulsando una gestión eficiente del agua. Como primer paso, analiza el riesgo y desarrolla planes de reducción de agua en la planta para conseguir un uso más eficiente de la misma. El objetivo: reducir el consumo un 20% en 2025 respecto a 2010, propósito que va por buen camino, ya que, en 2021 ya había logrado una reducción del 16% su ratio de agua, hasta los 1,8 litros consumidos por litro fabricado.

La planta de Coca-Cola en Sevilla ha sido pionera en la puesta en marcha del proyecto Water&Energy Management (sensorización para la gestión de agua y energía), que supone la instalación de 224 contadores de agua y energía que, junto a una herramienta avanzada de gestión y analítica, permite recoger y analizar datos 24/7 y en tiempo real. A través de este sistema es posible generar informes diarios de forma automática para conocer consumos y ratios. Esto garantiza una visibilidad del 100% del consumo de la planta, el control y la optimización de los procesos, conocer desviaciones y, además, contribuye a mejorar la toma de decisiones para la reducción de consumo y minimizar el impacto ambiental. Este proyecto ha obtenido dos premios por su innovación y ha sido finalista de otro.

Dentro de su objetivo de optimización del agua, se han cambiado las bombas de vacío de los mixers, lo que permite una reducción de los consumos y se ha instalado una nueva depuradora que permitirá ampliar y modernizar el tratamiento de las aguas residuales. Además, se están desarrollando acciones para la reutilización del agua empleada en los procesos industriales en otros. Por ejemplo, el agua empleada en la lavadora de las líneas de vidrio se reutiliza en la limpieza de cajas.

Además, participa en planes de devolución del agua a la naturaleza a través de proyectos de reabastecimiento y recuperación de las cuencas hidrográficas como los que se desarrollan en la actualidad en las marismas del Guadalquivir cercanas a Trebujena y en el valle malagueño del Guadalhorce.