Naturgy gana un 20% más en 2023 y destina a inversiones 3.000 millones

No se plantea retornar a Cataluña

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que no se ha planteado dentro del consejo de administración de la compañía un posible retorno de la sede social a Cataluña y ha vuelto a defender el "sentido estratégico" del proyecto Géminis. "No se ha hablado. No ha sido un tema que se haya tratado", dijo Reynés en rueda de prensa para presentar los resultados del ejercicio 2023. De esta manera, el directivo se desmarcaba de una de las peticiones de Junts para facilitar la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, como era el retorno a Cataluña de las empresas que la dejaron en 2017 tras el procés. Asimismo, Reynés volvió a defender que Géminis, el proyecto anunciado en 2022 para escindir en dos la compañía -una parte con el negocio regulado y otra con el liberalizado-, pero que sigue en el 'congelador' dos años después, "tiene todo el sentido estratégico", aunque insistió en que "no se dan hoy en día las condiciones para que se pueda ejecutar".