Saudí Telecom prevé obtener los permisos para entrar en Telefónica en un año

El grupo saudí STC Group ha confirmado su intención de alcanzar el 9,9% de participación en la compañía Telefónica y tiene previsto tener "las aprobaciones regulatorias pertinentes" en el plazo de un año.

La compañía, que adquirió ya el 4,9% de Telefónica en septiembre de 2023, anunció entonces su intención de incrementar su participación al 9,9%.

Sin embargo, hasta ahora, cuando ha presentado los resultados de 2023, STC Group no había confirmado por escrito su intención de completar su entrada hasta este porcentaje y mucho menos fijar un plazo.Ahora así consta en un documento publicado por el grupo con motivo de la presentación de sus resultados.Una vez que formalice esta operación, y a menos que la Sepi cierre finalmente la compra de acciones de hasta de un 10% antes, este grupo se convertirá en el primer accionista del operador de telecomunicaciones español.Varios medios españoles publican este viernes que el consejero delegado del operador saudí STC, Olayan Alwetaidse, se ha reunido con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, para hablar del asunto, aunque desde la multinacional española no han querido entrar en valoraciones al respecto. Desde STC por el momento tampoco.

La reunión se habría producido en el marco de la presencia en España del 'primer espada' de STC con motivo del Mobile World Congress (MWC) que tuvo lugar en Barcelona esta semana, feria en la que Álvarez-Pallete y Alwetaid también han coincidido debido a que ambos directivos forman parte del consejo de administración de GSMA --la patronal mundial de la industria móvil--, entidad organizadora del evento.

En este contexto, se presume que Álvarez-Pallete y Alwetaid han abordado en Madrid los asuntos pendientes relativos a la entrada de STC en Telefónica, como la comunicación formal que la compañía saudí debe realizar al Gobierno español para hacer efectivo el 5% que posee mediante derivados financieros.

También es previsible que hayan hablado acerca de si la intención de la teleco saudí es entrar o no en el consejo de administración de Telefónica, sobre la naturaleza industrial y estable de la participación de STC en la compañía española y de la intención del Estado de entrar en el capital de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en respuesta a la llegada de STC.Esta semana, en el MWC el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, confirmó que no tenía noticias de STC, ni de que hubiera pedido autorización al Ministerio de Defensa tal y como es preceptivo si quiere pasar del 5 % del capital de la compañía.Directivos de STC también han estado en el MWC esta semana, entre ellos Javier del Valle, miembro del Consejo de Administración del grupo saudí, y anteriormente directivo de Telefónica.Del Valle no quiso entrar en detalles sobre esta operación.STC Group informa en el documento en el que analiza sus resultados de que ha recibido de Telefónica dividendos durante el cuarto trimestre de 2023 por importe de 173 millones riales saudíes, 43 millones de euros al cambio, que se incluyen como otros ingresos en el estado consolidado de ganancias o pérdida.