Sueldo de 70.000 euros al año en la recogida del brócoli en Reino Unido

3.257.802 personas están inscritas en el paro, según el SEPE. Si bien en el sector agrícola la situación ha mejorado un poco en el último mes de octubre, con un ligero descenso de 13.067 personas, lo cierto es que muchos trabajadores, desesperados, buscan sus oportunidades en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Desde hace décadas asistimos en España a fenómenos como la vendimia francesa, que suele reclamar el servicio de miles de temporeros españoles entre agosto y finales de octubre. A ella se puede sumar a partir de ahora el fenómeno del brócoli en Reino Unido.

La falta de mano de obra europea pone en jaque a la industria de Reino Unido y algunas empresas buscan encarecidamente trabajadores ante la escasez de mano de obra cualificada en su país, con sueldos de hasta 70.000 euros al año en la recogida de brócoli, por ejemplo, tal y como ocurre con la empresa TH Clements and Son.

We are looking for Field Operatives to harvest our Broccoli.Excellent piecework rates with potential to earn up to £30 per hour and all year round work available.Call 01205 769638 or email hr@thclements.co.uk for more details pic.twitter.com/1l6csuOIha