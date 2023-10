El coste de la vida es, con diferencia, la mayor preocupación económica de los españoles en estos momentos. Según el índice mensual de confianza del consumidor del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la percepción sobre la economía se ha derrumbado, pues cae 17 puntos –de 94,4 en agosto a 77,2 en septiembre–, con un aumento de la preocupación por la inflación, que empata con los tipos de interés. En realidad, la última encuesta del CIS no desvela algo que no supiésemos, pues los precios se han convertido en tema habitual de conversación. De hecho, no es extraño escuchar los problemas que tienen muchas familias para afrontar sus gastos mensuales o, directamente, para llegar a final de mes. Una inquietud comprensible en un entorno incierto y volátil como el actual, algo que, por mucho que nos inquiete, no es nuevo.

Siempre nos enfrentaremos con reveses económicos —personales o colectivos— que difícilmente podemos predecir. No se pueden evitar, por lo que es imprescindible tener las espaldas cubiertas para poder hacerles frente. Por este motivo, una planificación financiera debe tener en cuenta un remanente de liquidez y un colchón de corto plazo que nos permita disponer de dinero cuando lo necesitamos. Esto puede parar varios golpes y evitarnos que la urgencia nos obligue a deshacer inversiones destinadas a objetivos a largo plazo importantes con las consecuentes pérdidas.

Lanzo una pregunta: cuando guardamos la ropa en casa, ¿lo metemos todo dentro del mismo cajón? Normalmente lo organizamos en diferentes compartimentos: la ropa de invierno y la de verano, la ropa para trabajar, la de hacer deporte, etc. ¿Y por qué lo hacemos así? Por eficiencia. De la misma forma, un buen asesor financiero debe planificar pensando en distintos “cajones”: el de la liquidez, el del corto, el del medio y largo plazo o el de la jubilación. Cada uno ha de tener fondos que irán trasvasándose entre ellos en función de las necesidades vitales del cliente, pero también del entorno al que nos enfrentamos. Porque cualquier plan de inversión profesional debe ser lo suficientemente flexible para saber aumentar el colchón de seguridad en los momentos duros, aunque también para aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados y adquirir activos en condiciones muy ventajosas. Es un equilibrio complejo, pero necesario.

El mercado ofrece soluciones financieras que se ajustan a cada necesidad. En los casos de liquidez y corto plazo, de los que nos ocupamos hoy, existen las cuentas corrientes remuneradas, los depósitos a corto plazo, las letras del tesoro o ciertos fondos de inversión de renta fija, entre los más frecuentes. Unos son más adecuados para el colchón de liquidez y otros para objetivos de corto y medio plazo que pueden ayudar a disminuir el impacto de la inflación. Conocerlos, mejor si es de la mano de un profesional de las finanzas, y saber cuáles de ellos se adaptan realmente a nuestras circunstancias vitales, es la mejor de las estrategias para tener las espaldas cubiertas.