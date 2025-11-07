Cádiz acoge la gala de los VII Premios Innovación Sostenible de BBVA y Grupo Joly

El próximo jueves 13 de noviembre, el Parador de Cádiz será escenario de la VII edición de los Premios Innovación Sostenible BBVA–Grupo Joly, una cita que se ha convertido en un imprescindible dentro del ámbito de la sostenibilidad empresarial en Andalucía. El evento reunirá a representantes del tejido económico, institucional y académico andaluz con el objetivo de reconocer el trabajo de tres iniciativas ejemplares por su compromiso con la innovación y el desarrollo responsable.

En esta ocasión, los galardones se concederán a la Cooperativa Las Virtudes, de Conil de la Frontera (Cádiz), en la categoría de Sector Agroalimentario; a Antonio Hoteles Zahara, también gaditano, en la de Sector Turístico; y al doctor Carlos O’Connor, en el ámbito de la Innovación Social. Tres proyectos que, desde distintos enfoques, evidencian cómo la sostenibilidad se ha convertido en un eje central para el progreso económico, social y medioambiental.

Iniciativa que impulsa el cambio empresarial

Promovidos por BBVA y Grupo Joly, los Premios Innovación Sostenible nacieron con la vocación de dar visibilidad a las pymes andaluzas que han sabido integrar la sostenibilidad en el corazón de su modelo de negocio. Desde su origen en 2017, cuando se celebraron como encuentros sobre transformación digital bajo el nombre de Innovation Talks, la iniciativa ha evolucionado hacia una plataforma estable para detectar, reconocer y compartir buenas prácticas empresariales con impacto real.

A lo largo de sus siete ediciones, los galardones han recorrido distintas provincias andaluzas —como Sevilla, Granada, Huelva o Málaga— y han servido de escaparate para más de 40 empresas y proyectos que hoy son referentes en sus sectores. Según destacan los organizadores, “cada edición refleja el dinamismo de un tejido empresarial andaluz que ha apostado por la innovación, el talento y una forma de crecer alineada con los retos del presente”.

Alianza por la sostenibilidad

La colaboración entre BBVA y Grupo Joly es un ejemplo de sinergia entre el sector financiero y los medios de comunicación para amplificar el mensaje de que otro modelo de desarrollo es posible. Mientras que BBVA impulsa desde hace años el acompañamiento a pymes en su transición ecológica y digital, Grupo Joly refuerza ese compromiso a través de su red de cabeceras provinciales dando visibilidad a historias de transformación con rostro humano.

Ambas entidades coinciden en que el futuro económico de Andalucía pasa por empresas más sostenibles, inclusivas e innovadoras. “Reconocer a quienes emprenden desde una perspectiva responsable es también una forma de inspirar a otros y fortalecer el ecosistema productivo andaluz”.

Agroalimentario: Las Virtudes, cultivando futuro

La Cooperativa Las Virtudes, de Conil de la Frontera (Cádiz), ha sido reconocida por su modelo agroalimentario sostenible, que combina tradición cooperativa con innovación tecnológica. Agrupa a más de 2.000 socios y ha implantado medidas de eficiencia energética, uso responsable del agua y aprovechamiento de residuos agrícolas. Además, promueve la formación juvenil y la igualdad en el entorno rural.

Turismo sostenible: Antonio Zahara, hospitalidad consciente

Antonio Hoteles Zahara, con más de 30 años de experiencia en Zahara de los Atunes, ha sido premiado por su compromiso con un turismo responsable. Su estrategia incluye la reducción del impacto ambiental en sus hoteles, el fomento de la economía local y programas de formación en hostelería sostenible. Su lema, “Hospitalidad con conciencia”, resume su enfoque: calidad y respeto por el entorno.

Innovación social: Carlos O’Connor, salud y tecnología humanas

El doctor Carlos O’Connor, por su parte, ha sido distinguido por su labor en innovación médica con impacto social. Especialista en otorrinolaringología, ha desarrollado técnicas quirúrgicas avanzadas y plataformas de telemedicina para mejorar la atención en zonas rurales. Su trabajo une excelencia clínica con compromiso social, especialmente con colectivos vulnerables.

Cádiz, punto de encuentro para la sostenibilidad

El Parador de Cádiz, edificio emblemático por su diseño moderno y eficiencia energética, será el espacio que acoja una gala que aspira no solo a premiar, sino también a conectar ideas y generar nuevas alianzas. El acto comenzará a las 19:00 horas y contará con la asistencia de representantes institucionales, empresariales y académicos, así como responsables de BBVA y Grupo Joly. Será, además, una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los retos y oportunidades que plantea la sostenibilidad para el tejido económico andaluz en un contexto de transición ecológica y digital cada vez más acelerada.

Así, la sostenibilidad no es una meta estática, sino un camino de mejora continua. Y en ese camino, empresas como Las Virtudes, Antonio Zahara y profesionales como el doctor O’Connor representan el tipo de liderazgo que Andalucía necesita: comprometido, resiliente y con vocación transformadora. La sostenibilidad no es solo una obligación, sino una oportunidad colectiva. Y Andalucía, una vez más, demuestra estar a la altura del desafío.