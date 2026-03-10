El centro comercial AireSur cambia de dueño

El centro comercial sevillano AireSur, situado junto a Ikea en Castilleja de la Cuesta, tiene nuevos propietarios. La gestora de inversiones Rivoli Asset Management, en alianza con clientes de banca privada del Banco Santander canalizados a través de la plataforma Sprea, ha pagado 80 millones de euros para hacerse con el activo, hasta ahora propiedad de CBRE Investment Management, consultora inmobiliaria que lo tenía en su cartera desde 2015.

El complejo, uno de los destinos de compras más consolidados de la provincia, recibió el pasado año a 3,7 millones de personas, y desde 2020 sus ventas han crecido casi un 17% cada año. Con firmas como Zara, Mango, Pull&Bear, Stradivarius y Bershka repartidas por sus más de 21.000 metros cuadrados, da servicio a una población de unas 390.000 personas en su área de influencia y es, junto a la tienda del gigante sueco, uno de los grandes imanes de consumo del área metropolitana.

La transacción llega en un momento de auge para el sector. Según datos de CBRE, el retail acumuló más de 2.800 millones de euros en inversión durante 2025, representando el 15% del volumen total del mercado inmobiliario español. Dentro de esa cifra, los centros comerciales concentraron cerca del 65% de la actividad, con más de 1.700 millones en operaciones cerradas.

Para Rivoli, la compra de AireSur es un paso más en su expansión por el mapa del retail nacional. La firma ya gestiona Moraleja Green y el 50% de Xanadú, ambos en la Comunidad de Madrid, y en junio de 2025 incorporó el centro comercial Ballonti, en Bilbao, también por 80 millones y con una estructura financiera similar a la actual.

Fundada en 2018 por Ignacio Fonseca, Rivoli Asset Management acumula más de noventa activos bajo gestión valorados en más de 2.000 millones de euros, con presencia en Madrid, Barcelona, Málaga y ahora Sevilla. La compañía ha comprometido más de cien millones en planes de inversión en capital hasta 2024 y suma adquisiciones por encima de los 600 millones desde su fundación.