Las empresas multiplican las consultas (y dudas) sobre los ERTE ante la huelga del transporte

Las empresas andaluzas afectadas por la huelga del transporte -sobre todo las vinculadas a la cadena de suministro como alimentarias, industriales y de construcción- han aguantado como han podido el tirón de la huelga de transportistas. En lo laboral, en los casos en que ya han agotado el stock disponible han dado vacaciones a sus trabajadores o han ido utilizando la bolsa de horas que recogen muchos convenios para recuperarlas cuando vuelva la normalidad.

El problema es que esos recursos se agotan ante la prolongación de la huelga y, aunque no quieran, las compañías se van a ver obligadas a presentar un ERTE. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, afirma que hay muchas empresas que anuncian ya un expediente de regulación de empleo si la situación continúa como hasta ahora. En estos días, la evolución ascendente de ERTE es "poco significativa", pero ya hay patronales que afirman que, siempre que el paro continúe, la semana que viene comenzará la avalancha de solicitudes.

Empleo también asegura que hay "muchas consultas" a la autoridad laboral (el delegado o delegada de la Consejería en cada provincia) porque las empresas no tienen claro el tipo de ERTE que tienen que presentar. La ley en vigor recoge dos tipos: (a la espera que se aplique el modelo previsto en la reforma laboral): los llamados ETOP y los de Fuerza Mayor.

Los primeros son los presentados por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas y la bonificación de la cuota de la Seguridad Social es del 20%. ¿Es aplicable este tipo de ERTE a la situación actual? Solo sería posible encuadrarlo así si consideramos las causas técnicas, es decir, cuando haya "cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción". Es evidente que la ausencia del transporte altera la producción de cualquier fábrica, pero, ¿es eso suficiente?

Para Carlos Jacinto, director general de Fedeme, la Federación de Empresarios del Metal, no. "A todas las empresas les ha dejado de llegar material. Entendemos que no es un tema de organización, ni técnico; es sobrevenido, de fuerza mayor y por lo tanto no es culpa de los empresarios", afirma. Fedeme anima a sus asociados a presentar un ERTE de Fuerza Mayor, con el que se bonifican el 90% de las cuotas a la Seguridad Social. "Nos ampara la ley", añade Jacinto, quien prevé que la semana que viene se produzca una avalancha de ERTE no solo en su sector y en su ámbito territorial (Sevilla y Cádiz, sobre todo) sino en todas las actividades y territorios.

"Se va a producir tal aluvión que no van a poder contestar en cinco días (el plazo preceptivo para que la autoridad laboral responda en caso de ERTE de Fuerza Mayor) y las empresas se van a quedar en indefensión total, sin saber si está aprobado o no y si tiene efectos retractivos", afirma. La organización empresarial recomienda que, para evitar sorpresas, los expedientes que se presenten sean muy pormenorizados y detallados sobre las causas.

Por parte de la Consejería de Empleo se están analizando "caso por caso" todas las consultas, pero se prefiere, de momento, no dar una contestación taxativa hasta que no haya "una respuesta coordinada" del Gobierno y las comunidades autónomas, es decir, un criterio común.

Lo que está claro es que las empresas están en una situación límite y por parte de Fedeme se pide que el Gobierno acabe con esta situación ya, "se siente con los convocantes de la huelga, explique hasta dónde puede llegar y escuche de primera mano, porque están paralizando el país y son muchos más de los que dice el Ejecutivo", dice Jacinto.