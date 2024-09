Expertos internacionales en ciberseguridad alertan de las amenazas de la inteligencia artificial: "Puede ser una ayuda y todo lo contrario"

Expertos internacionales en ciberseguridad alertan sobre las amenazas de la inteligencia artificial (IA) en la estabilidad del mundo que conocemos. Lo han hecho en el marco del congreso 'Cyber Defense in the Age of AI' (la ciberseguridad en la era de la IA, en inglés), que ha celebrado Google en Málaga este martes.

"La IA democratiza el talento y el acceso al trabajo", ha introducido Phil Venables, vicepresidente a cargo de la seguridad de infraestructuras de confianza y director de Seguridad Informática de Google Cloud. De visita a la sede de la multinacional californiana en Málaga –que cumplirá un año este noviembre– ha hecho hincapié en la importancia del desarrollo de la IA como aliado.

Sobre todo porque precisamente esa democratización de la herramienta también permite su acceso a "los malos". "Tenemos que estar preparados para ataques de nueva tecnología", ha alertado en el mismo evento Enrique Pérez de Tena, del Mando Conjunto del Ciberespacio de las Fuerzas Armada, durante su intervención en una de las conferencias que se han organizado en esta jornada.

De las noticias falsas a los virus

"La IA se está desarrollando para el bien y para el mal", ha asegurado Sergio Coronado, jefe de comunicación de la Agencia de Adquisiciones y Apoyo de la OTAN. "Los virus informáticos por la IA van a llegar y no sólo para esconderlos, sino para hacerlos más potentes. Tenemos que desarrollar estrategias de defensa y prepararnos para eso", ha dicho.

Heather Adkins, vicepresidenta de Ingeniería de Seguridad de Google, ha citado las noticias falsas que se han difundido en torno a la guerra en Ucrania. El ejemplo es sólo la punta del iceberg de unos ataques tecnológicos que aspiran a influir en la sociedad, la política y las decisiones empresariales. En este contexto, la IA se presenta como una aliada para aminorar tiempo y recursos en la defensa.

"Es abrumador porque ahora hay que estar atento todo el tiempo porque los malos sólo tienen que hacerlo bien una vez", ha añadido Adkins, que ha anunciado una inversión de cerca de un millón de euros en la Universidad de Málaga para formar a más de 200 estudiantes en esta materia. "Uno de los desafíos en el campo de la ciberseguridad es localizar y contratar a personas con conocimientos y habilidades necesarias", ha argumentado.

La IA formará parte de la normalidad

La adaptación a los nuevos ataques precisa tanto de tecnología como de personas. "La IA por sí sola no es nada, es una herramienta y no una mente humana", ha matizado Pérez de Tena. En este sentido, la misma fuente subraya la importancia de "entrenar y educar" esta tecnología "de forma separada del resto del mundo".

En cualquier caso, la IA ha venido para quedarse. "Dentro de cinco años no hablaremos sobre ella, sino de otras nuevas tecnologías porque va a ser parte de nuestra realidad, será algo normal", ha asegurado Carlos Abad, líder del Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT).

Entonces, han insistido los ponentes, habrá que exprimir todas las posibilidades que ofrece la herramienta, incluida la defensa. "Cuando el hombre descubrió el fuego no sabía que iba a servir para hacer funcionar un tren; tampoco que la electricidad iba a llevar al hombre a la Luna", ha concluido Adkins.