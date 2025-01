Hacienda vigilará desde ahora los movimientos de las tarjetas bancarias: Cómo afectará a los españoles

l Ministerio de Hacienda de España está preparando un nuevo real decreto que podría introducir cambios significativos en el funcionamiento de las entidades financieras del país. Según el proyecto, los bancos y otras instituciones emisoras de tarjetas estarán obligados a presentar una declaración especial en determinadas circunstancias, con el objetivo de aumentar la transparencia en torno a este instrumento bancario.

La medida, que ya fue sometida a información pública hace unas semanas, establece que las entidades deberán facilitar información detallada sobre aquellas tarjetas que superen el umbral de los 25.000 euros anuales en compras y retiradas de efectivo. Los datos requeridos incluirán el nombre del titular de la tarjeta, ya sea un particular o una empresa, así como una recopilación de los movimientos realizados.

¿Qué información deberán incluir las entidades financieras?

Según lo establecido por Hacienda, la declaración emitida por las entidades financieras correspondientes deberá contener los siguientes datos:

Titular de la tarjeta, tanto si se trata de un particular como de una empresa.

Número de cargos y el importe total, contabilizando las compras efectuadas con la tarjeta y las retiradas de efectivo de la cuenta vinculada.

Plazos de implementación del nuevo real decreto

Si el proyecto sigue adelante, las entidades emisoras de tarjetas, ya sean de crédito, débito, prepago u otras denominaciones, deberán llevar a cabo esta nueva declaración a partir del próximo año, con los movimientos correspondientes al ejercicio 2025. De esta manera, Hacienda busca reforzar el control sobre los instrumentos bancarios y garantizar una mayor transparencia en las operaciones financieras.

Impacto en el sector bancario y los consumidores

La implementación de este nuevo real decreto supondrá un desafío para las entidades financieras, que deberán adaptar sus sistemas y procedimientos para cumplir con las nuevas obligaciones de información. Sin embargo, se espera que la medida contribuya a prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, al facilitar a Hacienda un mayor control sobre los movimientos de tarjetas de alto volumen.

Para los consumidores, el cambio no supondrá una alteración significativa en el uso de sus tarjetas, siempre y cuando no superen el umbral de los 25.000 euros anuales en compras y retiradas de efectivo. No obstante, aquellos titulares cuyas tarjetas excedan dicho límite deberán ser conscientes de que sus datos y movimientos serán reportados a Hacienda.

Tarjetas bancarias en España

Las tarjetas bancarias son un instrumento financiero ampliamente utilizado en España, tanto para realizar compras como para retirar efectivo de cajeros automáticos. Existen diferentes tipos de tarjetas, como las de crédito, débito y prepago, cada una con sus propias características y condiciones de uso. Las entidades financieras, como bancos y cajas de ahorros, son las encargadas de emitir y gestionar estas tarjetas, estableciendo los límites de crédito, las comisiones y otros aspectos relevantes.