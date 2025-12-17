“Hemos destinado 6.500 millones en financiación a pymes y empresas”

Las pequeñas y medianas empresas representan la base del tejido económico andaluz y son clave para su desarrollo. En un contexto en el que la innovación, la eficiencia y la apertura a nuevos mercados resultan esenciales, analizamos los retos actuales de las pymes con Juan José Sánchez Infante, director de Pymes en la Dirección Territorial Sur de BBVA.

Pregunta.–A menudo se habla del momento de constituir una empresa como uno de los pasos más delicados. ¿Cómo se puede ayudar a un emprendedor en esa fase?

Respuesta.–El inicio es un punto crítico y simplificarlo puede marcar la diferencia. En BBVA contamos con un servicio pionero, desarrollado junto a Ayuda T Pymes, que facilita la constitución de empresas sin coste adicional para quien emprende. Ellos solo afrontan los gastos de notaría y registro; de todo lo demás, trámites legales, apertura de cuenta o incluso la firma notarial online, nos encargamos nosotros. Este acompañamiento ha permitido reducir en un 64% el plazo medio para crear una empresa en España, de 42 a 15 días, y ha facilitado la puesta en marcha de cerca de 1.000 pymes en algo más de un año.

P.–Una vez creada la empresa, ¿qué considera que es lo más difícil para una pyme?

R.–El gran desafío es poder competir. Para ello es fundamental construir una base sólida: tener clara la estrategia, conocer bien el mercado, estructurar adecuadamente la empresa y, sobre todo, plantearse crecer. El tamaño es lo que abre la puerta a invertir en innovación, mejorar los procesos y acceder a nuevas oportunidades, incluso fuera del mercado local.

BBVA ha apoyado la creación de cerca de 1.000 nuevas pymes con un servicio pionero

P.–¿Y cómo consigue una pyme avanzar de forma sostenida en ese proceso de crecimiento?

R.–Con mejoras constantes, aunque sean pequeñas. Las empresas más sólidas suelen ser las que digitalizan procesos, utilizan herramientas de gestión más eficientes, modernizan su forma de cobrar y pagar, o incorporan la sostenibilidad para aumentar su eficiencia.

R.A este esfuerzo se suma la importancia del respaldo financiero. En BBVA ofrecemos soluciones de liquidez adaptadas a cada momento. Pero vamos más allá al ofrecer un acompañamiento experto capaz de anticipar necesidades. Hasta octubre hemos concedido 6.500 millones de euros de nueva financiación a pymes y empresas andaluzas, un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

P.–Ese acompañamiento del que habla, ¿cómo se percibe en la actividad diaria de las pymes?

R.–El apoyo se enmarca en un modelo de proximidad que es posible en gran parte por nuestra extensa capilaridad y por el hecho de contar con talento altamente especializado. Cada pyme cuenta con un gestor de referencia y con equipos especializados en ámbitos como internacionalización, sostenibilidad, digitalización o medios de pago. También disponemos de especialistas orientados a sectores concretos, como el agrario o las franquicias.

R.Este modelo ha sido reconocido por Global Finance, que nos ha distinguido como Mejor Banco para Pymes en España y en Europa Occidental.

21.000 pymes y empresas en Andalucía han confiado en BBVA para su internacionalización

P.–Muchos ven en la internacionalización un punto de inflexión. ¿Cuándo es adecuado planteársela?

R.–Cuando la empresa ya tiene su modelo consolidado y busca nuevas vías de crecimiento. No es un camino obligatorio, pero sí una oportunidad real. En los primeros diez meses del año hemos acompañado a más de 132.000 pymes y empresas en su expansión internacional más de 21.000 en Andalucía, lo que supone un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior a nivel autonómico, por encima del 6% a nivel nacional. Nuestra presencia en más de 25 países y el equipo especializado en comercio exterior convierten a BBVA en un socio estratégico para dar ese paso con mayor seguridad.

P.–Para finalizar, ¿qué mensaje transmitiría a las pymes andaluzas que quieren seguir avanzando?

R.–Les animaría a unirse a las más de 25.000 pymes, empresas y autónomos de Andalucía que ya han confiado en nosotros este año, según cifras de que disponemos hasta octubre. Esa confianza es la muestra de que en BBVA contamos con un equipo preparado para acompañarlas en cada etapa, con soluciones adaptadas, cercanía y el apoyo experto necesario para que sigan creciendo.